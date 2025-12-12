Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

毒狗第一案︱屋苑放毒饵杀9犬 北京汉囚4年

北京首例宠物中毒刑事公诉案昨晨宣判，北京市朝阳区温榆河法庭以「投放危险物质罪」将被告张某某判刑4年。据悉65岁的张某某在小区公共区域内投放用剧毒化学物氟乙酸浸泡过的鸡脖，造成11宠物狗、数只流浪猫中毒，至少9犬死亡。

相关新闻：湖南冷血老师当众踩死肥猫 知情人：其孩子逗猫被咬

李女士的爱犬、13岁的白色西高地犬Papi是被害犬之一，2022年9月因接触「有毒鸡脖」出现抽搐、尖叫、吐血和大小便失禁而死。案发后，悲痛万分的李女士辞职四处奔走，为爱犬讨公道，发现小区很多人都在讨论当天有好几只宠物狗、流浪猫中毒身亡。

2023年，李女士等11名被害犬主人提起刑事附带民事诉讼，要求数十万赔偿。央视网引述相关律师言论报道，目前宠物相关的司法鉴定制度设置大多处于空白状态，「目前在民事诉讼领域，宠物诊疗、宠物伤人、宠物纠纷案件越来越多」。

 

