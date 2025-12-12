中国观察︱政治局委员马兴瑞 再缺席高层会议

为期两天的中央经济工作会议昨天在北京闭幕，不少「好事者」晚上紧盯央视新闻联播，观察中央政治局委员、前新疆维吾尔自治区党委书记马兴瑞是否亮相。答案很快揭晓，按照政治局委员姓氏笔画顺序，本来排在首位的马兴瑞没有现身会议，也是唯一缺席中经会的政治局委员。

这是继上月28日缺席政治局集体学习之后，马兴瑞再度缺席中央高层会议。传言满天飞之下，马兴瑞何去何从引发广泛关注。现年66岁的马兴瑞，曾任中国航天科技集团总经理、国家航天局局长等职，有「航天少帅」之称。过去一两年，「航天系」不断传出有高层落马或失联，包括前工信部部长金壮龙、前湖南省委书记许达哲、前合肥市委书记张红文、原中国航天科技集团董事长吴燕生等等。

本来排在首位的马兴瑞没有现身会议，由王毅打头阵。央视画面

唐方裕（中）与中央政法委秘书长訚柏（左）、中央网信办主任庄荣文（右）坐在一起。央视画面

2013年年底，马兴瑞调任广东省委副书记，后来兼任深圳市委书记，2016年底升任广东省长，2021年底主政新疆，二十大晋升为政治局委员。今年7月1日，中央宣布原中共中央统战部常务副部长陈小江接替马兴瑞担任新疆书记。「另有任用」的马兴瑞，过去半年仍未明确担任何职。

唐方裕料成「首席智囊」

出席中经会的除了党内的中央领导人，还包括地方诸侯（省委书记、省长），以及中央和国家机关有关部门主要负责人，等等。电视镜头所见，原中央政策研究室常务副主任唐方裕与中央政法委秘书长訚柏、中央网信办主任庄荣文等坐在一起，显示他极有可能已经接替江金权担任中央政策研究室主任。66岁的江金权没有参加会议。

62岁的唐方裕曾任中央政策研究室党建研究局副局长、政治研究局局长，中央办公厅副主任兼调研室主任，重庆市政协主席，如今终于成为领袖「首席智囊」。

纪晓华