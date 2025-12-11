蜜雪冰城再捞过界 四城开卖早餐¥7.9有交易

蜜雪冰城继卖啤酒被指捞过界后，近日内媒报道，蜜雪冰城在大连、西安、南宁、杭州等城市已进行「早餐计划」，4款早餐饮品标价5元（人民币，下同），加面包套餐价7.9元。

蜜雪冰城面包卖¥7.9

此前热传的「蜜雪冰城开卖早餐」一事，据内媒钱江视频消息，杭州已有部分门店开启早餐售卖服务，这些门店大多集中在地铁站附属商业街区。在蜜雪冰城杭州景芳地铁站门店，店门口显眼位置摆放著 「蜜雪冰城卖早餐啦」的宣传牌，牌面上展示了4款早餐奶，涵盖早餐五红奶、五黑奶、玉米奶等数款产品，单品标价5元。但门店的菜单上暂时没有上新「早餐系列」。

门店工作人员称，早餐是上月底上新的，目前只有早餐奶和面包，套餐价为7.9元，面包为某品牌的成品，共有3款。对于早餐的销售情况，工作人员表示不便透露。

报道指，目前蜜雪冰城「早餐计划」仅在大连、西安、南宁、杭州等城市进行部分试新，暂时没有大面积推广计划。为甚么选择这些城市就进行试点呢？位于杭州的一间蜜雪冰城门店负责人表示，他们售卖早餐系列的产品已经有一周多的时间了，很久之前就接到了通知，他们提前采购了相关材料，后续经过培训后正式售卖。「我们这些门店是总部随机筛选的。」该名负责人说道，主要是考虑周围的客流情况以及地理位置。

据了解，蜜雪冰城是以新鲜冰淇淋茶饮为主的全国知名饮品连锁品牌。截至2025年6月，蜜雪集团全球门店超过53000间，拥有蜜雪冰城、幸运咖两大品牌，提供单价约6元的现制果饮、茶饮、雪糕和咖啡等产品。

值得一提的，是在本次「进军早餐」前，蜜雪集团曾于10月1日，宣布合计斥资2.97亿元，收购福鹿家53%的股权，以进军现打鲜啤领域。