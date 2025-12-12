深圳20岁女患罕见怪病 坏饮食习惯致「不受控手舞足蹈」｜有片

深圳年仅20岁的务工女子小文（化名），近期莫名出现「不自主手舞足蹈」的症状，还伴随体重骤降。经医院确诊，她患上极为罕见的糖尿病并发症「非酮症偏身舞蹈病」。这种病通常出现在老年糖尿病患者，年轻病例在全球皆属罕见，而且令人意外的是，小文并无糖尿病家族遗传史，医生明确指出，她的病情与长期不健康的生活习惯密切相关。

奶茶成瘾 饮食失衡

据《广东广播电视台》报道，20岁的小文没有糖尿病家族史，近期突然出现「单侧肢体无法控制舞动」症状，且入夜后状况更为严重，体重也快速下滑。检查结果显示，她的糖化血红素高达17.7%（正常值低于5.7%），空腹血糖为11.7mmol/L（正常3.9至6.1mmol/L），最终确诊为「糖尿病非酮症偏身舞蹈症」（Non-ketotic hyperglycemic hemichorea，NKHH）。经治疗后，小文症状已有所缓解，截至12月9日，小文仍在医院治疗。

医生指出，小文病情恶化与其生活及饮食习惯有关，她不仅一天只吃一餐，导致营养严重失衡，更喝奶茶成瘾，每周至少要喝3杯奶茶以上，加上长期熬夜、缺乏运动等因素，导致身体代谢长期失控，奶茶的高糖量为「主凶」。

一日一餐周饮三杯奶茶

医生解释，高糖饮食会让胰岛β细胞承受极大压力，最终失去功能，引起胰岛素阻抗（insulin resistance），而摄取过度糖份也会转为内脏脂肪，导致身体发炎，让代谢变混乱，「若奶茶中含有反式脂肪，更可能阻塞血管，提高动脉硬化风险。」

医生提醒，别以为年轻就可以不注重健康，靠奶茶提神、熬夜、久坐，都可能让身体提早亮红灯，甚至引发严重的代谢并发症，呼吁民众一定要关注。

