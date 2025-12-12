Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳20岁女患罕见怪病 坏饮食习惯致「不受控手舞足蹈」｜有片

即时中国
更新时间：07:00 2025-12-12 HKT
发布时间：07:00 2025-12-12 HKT

深圳年仅20岁的务工女子小文（化名），近期莫名出现「不自主手舞足蹈」的症状，还伴随体重骤降。经医院确诊，她患上极为罕见的糖尿病并发症「非酮症偏身舞蹈病」。这种病通常出现在老年糖尿病患者，年轻病例在全球皆属罕见，而且令人意外的是，小文并无糖尿病家族遗传史，医生明确指出，她的病情与长期不健康的生活习惯密切相关。

奶茶成瘾 饮食失衡

据《广东广播电视台》报道，20岁的小文没有糖尿病家族史，近期突然出现「单侧肢体无法控制舞动」症状，且入夜后状况更为严重，体重也快速下滑。检查结果显示，她的糖化血红素高达17.7%（正常值低于5.7%），空腹血糖为11.7mmol/L（正常3.9至6.1mmol/L），最终确诊为「糖尿病非酮症偏身舞蹈症」（Non-ketotic hyperglycemic hemichorea，NKHH）。经治疗后，小文症状已有所缓解，截至12月9日，小文仍在医院治疗。

相关新闻：胃酸倒流｜28岁女歌手一日4杯奶茶 喉咙如刀割失声

相关新闻：女子注射「减肥针」吐血险丧命 非法产业链仍未被监管

医生指出，小文病情恶化与其生活及饮食习惯有关，她不仅一天只吃一餐，导致营养严重失衡，更喝奶茶成瘾，每周至少要喝3杯奶茶以上，加上长期熬夜、缺乏运动等因素，导致身体代谢长期失控，奶茶的高糖量为「主凶」。

一日一餐周饮三杯奶茶

医生解释，高糖饮食会让胰岛β细胞承受极大压力，最终失去功能，引起胰岛素阻抗（insulin resistance），而摄取过度糖份也会转为内脏脂肪，导致身体发炎，让代谢变混乱，「若奶茶中含有反式脂肪，更可能阻塞血管，提高动脉硬化风险。」

医生提醒，别以为年轻就可以不注重健康，靠奶茶提神、熬夜、久坐，都可能让身体提早亮红灯，甚至引发严重的代谢并发症，呼吁民众一定要关注。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
社会
11小时前
01:54
星岛独家︱警队刑侦女将郑丽琪等4人晋升助理处长 另有4人晋升总警司
社会
1小时前
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
影视圈
15小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
23小时前
张柏芝一方传召笔迹专家梁时中庭上力证，涉事合约上的张柏芝签名属冒签。何健勇摄
张柏芝为违约案传召笔迹专家作供 指涉案合约签名属伪冒
社会
18小时前
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
01:04
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
影视圈
18小时前
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
影视圈
15小时前
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
2025-12-10 15:31 HKT
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪生忌获追衔 女友哀悼「生日快乐，梦中见」
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪生忌获追衔 女友哀悼「生日快乐，梦中见」
突发
9小时前
六合彩搅珠结果︱头奖一注中 幸运儿擸逾8200万 即刻入嚟对冧巴！
六合彩搅珠结果︱头奖一注中 幸运儿擸逾8200万 即刻入嚟对冧巴！
社会
10小时前