南京大屠杀｜「马吉影片」实拍日军暴行 1938年华曾派秘密小组赴日展示

侵华日军于1937年发动南京大屠杀期间，美国牧师约翰·马吉用16毫米摄像机冒险偷拍大量日军暴行画面，属迄今揭露日军暴行的唯一动态影像，史称「马吉影片」。内媒周三（10日）引述专家研究指，中国曾于1938年向日本派出秘密小组，传播南京大屠杀真相，包括展示「马吉影片」，是南京大屠杀史实以影像形式在日本的最早传播。

由国际宣传处派遣

中国第二历史档案馆研究员郭必强介绍，该小组由当时中国外宣机构「国际宣传处」派遣，4名成员全是外国友人，包括在华的英国社会活动家莱斯特、3名基督教会日籍人士。

小组所携带资料包括日军官兵私拍冲印的残杀中国战俘、平民及侮辱妇女的照片，美英等国家媒体的报道，以及「马吉影片」。

江苏中国近现代史学会会长张连红介绍，当时南京安全区国际委员会总干事费奇受马吉所托，把「马吉影片」胶片秘密带到上海，交给英国记者田伯烈。后者将其送到柯达公司，制出4份拷贝，其中3份流向欧美，还有一份则由费奇送给了莱斯特。

向各界人士传播真相

莱斯特等人从上海出发抵达东京后，分别在各国驻日使馆人员与外国记者，以及一些日本政党、社团、工商和宗教界等人士当中传播南京大屠杀真相。

据研究，影片在日本已故基督教领袖、宗教界代表贺川丰彦的聚会上播放过，现场还有已故日本神学家小崎道雄等人。

由于日本当局严密控制，该秘密小组的宣传活动最终被迫停止。根据国际宣传处给国民政府主席蒋介石的密呈和附件《赴日报告》显示，是次宣传活动取得一定成效：「（他们）秘密携去英日宣传品分别递送，流传颇广……颇引起相当波动。」

报告还特别提到「马吉影片」：「更携有外人在南京所摄日军暴行影片四百尺，曾密约东京各使领馆人员及开明之日本士绅作数次演映」。

