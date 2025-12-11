书画大师｜87岁范曾自爆和嫩妻喜得独子 宣布与女儿继子断绝关系

87岁书画大师范曾，今年8月被其女儿范晓蕙称遭嫩妻徐萌盗走20亿字画古董，引发风波。范曾今天（11日）发表声明，称与徐萌近期「喜得独子，幸何如哉」，即日起与范晓蕙、范仲达二人及其家属断绝关系，「凡与我本人相关公私事宜，均仅由吾妻徐萌女士全权负责，他人无权干涉」。

范曾被誉为中国艺术界巨匠，外传其身价高达10亿元人民币，去年4月宣布迎娶小50岁的娇妻徐萌，自称「艺林佳话」。

范曾有四段婚姻，范晓蕙是他和第二任妻子边宝华所生；范仲达是范曾第三任妻子张桂云与前夫的孩子。

范曾用书法写下声明，并且在微博发布：

一、我与吾妻徐萌女士近期喜得独子，幸何如哉！兹后我与爱妻、独子三口共度，现已迁入新居，此后长厢厮守，以慰余生！

二、鉴于本人年事已高，与吾妻喜结良缘以来，我本人大部分事宜已交由吾妻处理。即日起，凡与我本人相关公私事宜，均仅由吾妻徐萌女士全权负责，他人无权干涉。

三、近期我身边有人恶意挑起矛盾，无视我的名誉、健康与合法权益，我深感无助、痛心！有人曾以范曾子女名义，以「寻找、关爱」范曾为由，恶意虚构事实，公然诽谤我与吾妻；另有人打著「范曾子女」旗号，以「保护」范范曾为借口，直接或间接危害我们一家三口人身安全，严重干扰我们的生活。故此，即日起，我本人与范晓蕙、范仲达二人及其家属断绝关系，不再保持任何形式的往来。我本人也与上述两人及其家属、以及持股、管理、运营的，或与之有任何关联的公司及实体，不再保持或延续任何形式的合作关系。同时解除并撤销对上述两人及其家属、其所涉及实体的任何委托、授权或其他合同关系。上述人员及实体不得再以我的名义对外从事任何活动。上述人员及其实体的任何活动也均与我本人无关。对其在销售、展览、赠与或其他任何活动中涉及到我本人名义的艺术作品，我个人均不予置评，但保留追究其法律责任的权利。

四、自即日起，我本人涉及的一切公益慈善事务，仅通过北京十翼文化艺术基金会完成；商业运营相关事务，将通过十翼范曾（北京）文化艺术有限公司办理。

我现与妻子将继续为国家文化艺术及公益慈善等事业聊尽绵薄，积极履行社会责任。

范曾

2025年12月11日