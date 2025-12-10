绝世好老板︱员工获赠千呎单位 收大礼后要做一件事……

香港打工仔如得到雇主升职加薪，应已非想高兴。相信未必有人会想像到，会收取到老板赠送的楼房。近日，浙江温州一公司向部分员工送房引发关注。



当地媒体报道，该公司为浙江国盛汽车股份有限公司，主营汽车紧固件产品。该公司发布了工作满五年以上即有机会获赠住房的招聘信息，去年以来，该公司在房价较低时，买了多套公司附近上百平方米（约1076平方呎）的商品房，专用于奖励员工。

旨在稳定核心管理人员

其中一名获赠房子的员工接受访问时表示，自己在温州打拼10多年，一直想有个家，「没想到公司直接给我们实现了」。

浙江一老板向员工送出千呎单位。九派新闻

九派新闻报道，公司老板周三（10日）表示，自己本来将消息发在朋友圈，没想到会引起关注，并没有炒作的意思。「我的目的很简单，就是想要吸引优秀的人才，另外就是想稳定我们的核心管理人员。」

老板表示，两年前就在筹备，共购买18个单位，花费一千多万元（人民币‧下同），单位位于公司附近。今年送出了5个单位，其中有两名受赠员工是从基层员工一步步做到了管理层。获赠房子的员工要对公司有贡献，且领取房子后要签协议，答应继续在公司工作五年。

领房后五年要继续留任

老板又称，公司聘请员工困难，即使请到人，但稳定性也不好，行业中互相挖人才的情况很多。他表示，行业门槛较高，并不是刚毕业的学生就可以上手，需要一些技术的积累淀。送楼福利是为公司降低成本，提高质量管理。「如果这些员工非常用心地去做事情，一年帮公司省100万元很正常对吧？」