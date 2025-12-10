贵州妇澡堂偷拍女客裸照发微信 遭揭发即行拘7日

手机泛滥令个人隐私难保。贵州有澡堂的多名女性顾客，裸体入浴时被1名老妇偷拍发到微信。涉案老阿姨被警方行政拘留7日。

据贵州广播电视台报道，熊女士一家四口12月6日到了贵阳地中海传奇水汇消遣。

熊女士表示，当入到女浴室洗澡时，意外发现有一名老妇用手机偷拍她的裸体，并正准备发送出外，熊女士于是上前把手机抢回，双方即爆发争执。

熊女士报警后，警方在老妇杨某某手机，发现在澡堂内偷拍多名女性隐私照片和影片，并通过微信转发，已被处以行政拘留7日。手机中发现多张女客裸体照，

熊女士又不满店方，在她发现杨某某偷拍发生争执时，长时间无工作人员协助。