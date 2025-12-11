死大闸蟹有毒︱已故男星乔任梁父亲食8只入院 专家：2小时增菌22%

内地男星乔任梁2016年因抑郁症轻生，享年28岁。目前，大闸蟹当造，乔任梁父亲近日连吃10只，弄致身体不适要入院，不过，病因不光是食得多，更危险是10只当中有8只死蟹。内媒引述专家指，蟹一死便会急速「增菌」，产生毒素。

蟹死逾2小时细菌增22%

纵览新闻报道，乔爸爸近日发短片透露因食物中毒入院。

他指，早前买了大闸蟹放在家中雪柜，但三日后准备进食时，发现10只蟹中有8只已死亡，由于不舍得丢弃，乔爸爸继续烹煮，并一次过吃光。

乔爸爸之后身体开始不适，并出现发烧，到医院求诊后诊断是食物中毒，需要留院。

报道引述专家指，螃蟹是杂食性动物，体内有很多细菌及毒素，靠胃（砂囊）抑制，但当蟹死后，砂囊可能会破损，当中的细菌或毒素会迅速扩散至肌肉和繁殖，令蟹肉变霉，产生组胺等有毒物质，即使经高温烹煮也不能消除。

高温无法灭菌

特别是大闸蟹等生长于淤泥环境的蟹类，若死亡超过2小时，菌落总数可增加22％，食用风险极高。极易引发呕吐、腹泻、发烧等中毒症状。

建议螃蟹最好现买现做，熟蟹在室温下存放勿超2小时，吃剩的需及时冷藏并尽快食用。

许多网民也留言关心并提醒，「叔叔，别舍不得，对自己好点」、「儿子在天上也不希望老父母那么做人家的呀」、「老人家，别太节俭了」



