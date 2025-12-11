Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

死大闸蟹有毒︱已故男星乔任梁父亲食8只入院 专家：2小时增菌22%

即时中国
更新时间：07:00 2025-12-11 HKT
发布时间：07:00 2025-12-11 HKT

内地男星乔任梁2016年因抑郁症轻生，享年28岁。目前，大闸蟹当造，乔任梁父亲近日连吃10只，弄致身体不适要入院，不过，病因不光是食得多，更危险是10只当中有8只死蟹。内媒引述专家指，蟹一死便会急速「增菌」，产生毒素。

蟹死逾2小时细菌增22%

纵览新闻报道，乔爸爸近日发短片透露因食物中毒入院。

相关新闻：德国顶级医疗展200多中国人集体食物中毒 至少4人入院

他指，早前买了大闸蟹放在家中雪柜，但三日后准备进食时，发现10只蟹中有8只已死亡，由于不舍得丢弃，乔爸爸继续烹煮，并一次过吃光。

乔爸爸之后身体开始不适，并出现发烧，到医院求诊后诊断是食物中毒，需要留院。

报道引述专家指，螃蟹是杂食性动物，体内有很多细菌及毒素，靠胃（砂囊）抑制，但当蟹死后，砂囊可能会破损，当中的细菌或毒素会迅速扩散至肌肉和繁殖，令蟹肉变霉，产生组胺等有毒物质，即使经高温烹煮也不能消除。

高温无法灭菌

相关新闻：成都女游峇里疑食物中毒离世 同日多名住客肠胃炎入院

特别是大闸蟹等生长于淤泥环境的蟹类，若死亡超过2小时，菌落总数可增加22％，食用风险极高。极易引发呕吐、腹泻、发烧等中毒症状。

建议螃蟹最好现买现做，熟蟹在室温下存放勿超2小时，吃剩的需及时冷藏并尽快食用。

许多网民也留言关心并提醒，「叔叔，别舍不得，对自己好点」、「儿子在天上也不希望老父母那么做人家的呀」、「老人家，别太节俭了」


防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
失婚艳星移英失败后处处碰钉 回流返港揾工惨被压价 收狂徒露体照兼被谋肉体便宜
失婚艳星移英失败后处处碰钉 回流返港揾工惨被压价 收狂徒露体照兼被谋肉体便宜
影视圈
14小时前
美国减息｜联储局将公布议息结果
美国减息｜联储局公布减息0.25厘符预期  明年和后年各减息一次
宏观经济
4小时前
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
16小时前
国宝级女演员惊传离世享年85岁  感染一病毒致失去性命  人生拥700部作品封殿堂巨星
国宝级女演员惊传离世享年85岁  感染一病毒致失去性命  人生拥700部作品封殿堂巨星
影视圈
9小时前
连锁酒楼两餸饭外卖优惠$38起！送饮品或例汤 晚市小菜$30起 1种身份再平啲
连锁酒楼两餸饭外卖优惠$38起！送饮品或例汤 晚市小菜$30起 1种身份再平啲
饮食
15小时前
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
生活百科
19小时前
大家乐双12下午茶优惠！$22叹炸鸡髀+金蜜鸡翼 晚市老火汤小菜餐减$8
大家乐双12下午茶优惠！$22叹炸鸡髀+金蜜鸡翼 晚市老火汤小菜餐减$8
饮食
13小时前
新闻女王2丨龚慈恩一镜到底11分钟演出成教科书级数示范 11种情绪转折演技封神 被力推为最佳女配角
新闻女王2丨龚慈恩一镜到底11分钟演出成教科书级数示范 11种情绪转折演技封神 被力推为最佳女配角
影视圈
12小时前
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
生活百科
16小时前
TVB视帝曾传婚变外地夜蒲  邮轮登台走入粉丝群一度混乱  超低胸美女埋身来者不拒
TVB视帝曾传婚变外地夜蒲  邮轮登台走入粉丝群一度混乱  超低胸美女埋身来者不拒
影视圈
15小时前