催命符︱辽宁入境客触发核警报 「护身符」辐射超标1686倍︱有片

即时中国
更新时间：12:50 2025-12-10 HKT
发布时间：12:50 2025-12-10 HKT

辽宁大连有机场海关，日前发现有入境旅客触发核辐射警报。经调查，旅客挂著的一件朋友送的「护身符」，辐射超标1686倍，长期佩戴的话将变「催命符」，致癌风险大增。

钍-232列一级致癌物

据海关发布消息，近日李先生在辽宁大连周水子机场过海关入境时，海关的固定式核辐射检测门即刻大响。

相关新闻：罗湖口岸︱4旅客北上偷运72只虎纹钝口螈 大妈藏裤裆图关过被截

海关人员随即穿上保护服，以仪器排查李先生的行李，最终发现辐射源是他佩戴著的一件「护身符」。李先生指，该件「护身符」是朋友送赠。

经检测，该枚「护身符」的辐射剂量高达168.6μSv/h，超出现场本底值1686倍，核素分析确认其含有放射性核素钍-232。

据了解，钍-232已被世界卫生组织国际癌症研究机构列入1类致癌物清单，长期接触会对人体健康造成严重危害。

而据内媒报道，2019年12月，同样在大连周水子机场，一名入境旅客行李中的「五行质子量子能量共振器」石盘引发核辐射仪器报警，经检测含钍-232，核辐射值达112.4微西弗，超标1120倍。海关关员指出，配戴该石盘一天，相当于在医院做117次X光胸透的辐射量总和。

2023年，大连周水子机场海关再度查获一袋「保健石」，核辐射超标1050倍，同样检出放射性物质钍-232。今年年初，云南昆明长水机场海关在监管查验时，发现一名旅客触发门框式核辐射监测设备警报，其随身携带的「能量塔」辐射量超过现场环境本底值20倍。

 

