「最快女护士」遭医院警告处分 指违规兼职取酬、以虚假理由调休

2025年8月底，有「最快女护士」之称的张水华因在哈尔滨马拉松比赛夺冠后，接受采访时哭诉希望单位领导支持其调休参加比赛，引发舆论风波。12月9日晚，一份福建医科大学附属第一医院的内部通报在网上曝光，文件标题是《福建医科大学附属第一医院关于对张水华的处理决定》，该文件指出张水华存在违规兼职取酬的行为，被医院警告处分6个月，并不能参与2025年评优。

擅为361°代言取酬

文件中列出了处罚原因：一是违规兼职取酬：张水华与361°体育用品有限公司签约代言并取酬，未履行兼职取酬报批手续，违反医院职工兼职管理法。

二是以虚假理由获取调休：为参加马拉松比赛，张水华多次申请调班，已影响科室正常排班。2025年11月1日，其以虚假理由获取2025年11月2日调休，实际前往湖北省宜昌市参加马拉松比赛。张水华以不实理由获取调休行为，违背了职业道德准则，导致科室临时调整人力，增加科室人力资源调配与其他同事负担。该行为违反了其与医院签订的聘用合同相关条款。

医院认为，张水华违规兼职取酬、以虚假理由获得调休，破坏了医院正常工作秩序，并造成了恶劣影响。医院经研究决定，对其给予警告处分，为期6个月，期间不得聘用到高于现在岗位和职员的等级。二是2025年度的考核，不能参与评优。

跑马拉松50日赢20万奖金

据《极目新闻》12月10日引述福建医科大学附属第一医院消息，该通报属实。

报道指，「最快女护士」张水华在2025深圳马拉松获得国内女子组第三名、所有女子组第六名，奖金6000美元（约港币46,690元）。而近50天以来，她参加了5场马拉松，总奖金超过20万元人民币。