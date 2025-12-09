无人机疑「黑飞」逼近民航机航线 李子雄怒斥：拿飞机乘客开玩笑︱有片

无人机技术成熟，内地有人疑进行「黑飞」活动，即违规让无人机在危险范围飞行。12月8日，香港艺人李子雄在抖音发布影片，斥责有人不顾他人安危进行高空黑飞，挑战航空安全底线。李子雄在片指斥：「吓死我了，无人机和飞机飞得一样高，还是在最繁忙的航线上，这不是飞无人机啊，这是拿飞机上的人开玩笑。」

内地极目新闻报道，李子雄所讲的黑飞一事，是几天前，一位叫「地图侦探」的博主曝光的几宗黑飞事件。12月9日，当事博主表示，近期，他发现有人在广东英德、中山和湖南资兴三地进行黑飞，高度达8000米，甚至近万米，非常逼近民航客机航线。

李子雄怒斥「黑飞」危及民众安全。抖音@李子雄

博主视频截图。

博主表示，以中山市为例，在无人机的放飞点画一个直径10公里的圆圈，黑飞当天就有近100架次的航班经过此处，客机高度在1000到12000米，认为行为极危险。

疑有人伪造解禁许可证

博主又指，黑飞人员害怕被人举报，竟P图伪造无人机飞行高度的解禁许可证明。目前已有数名粉丝向警方报警。

报道指，大疆客服人员表示，正常情况下，120米以下的高度可以正常飞行，如果要超过这个高度就需报备申请。「8000米的高度也是可以解禁的，但需要相关管理部门的审批通过和签字盖章。」对于博主曝光和李子雄斥责的黑飞问题，大疆的客服人员表示，会记录关注相关情况。



据悉，广东英德市和中山市的警方，已在跟进调查此黑飞事件。