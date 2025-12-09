Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

无人机疑「黑飞」逼近民航机航线 李子雄怒斥：拿飞机乘客开玩笑︱有片

即时中国
更新时间：23:04 2025-12-09 HKT
发布时间：23:04 2025-12-09 HKT

无人机技术成熟，内地有人疑进行「黑飞」活动，即违规让无人机在危险范围飞行。12月8日，香港艺人李子雄在抖音发布影片，斥责有人不顾他人安危进行高空黑飞，挑战航空安全底线。李子雄在片指斥：「吓死我了，无人机和飞机飞得一样高，还是在最繁忙的航线上，这不是飞无人机啊，这是拿飞机上的人开玩笑。」

内地极目新闻报道，李子雄所讲的黑飞一事，是几天前，一位叫「地图侦探」的博主曝光的几宗黑飞事件。12月9日，当事博主表示，近期，他发现有人在广东英德、中山和湖南资兴三地进行黑飞，高度达8000米，甚至近万米，非常逼近民航客机航线。

相关新闻：滑翔伞惊魂︱官方通报「云吸8598米」事件 大难不死「六哥」遭罚停飞半年

李子雄怒斥「黑飞」危及民众安全。抖音@李子雄
李子雄怒斥「黑飞」危及民众安全。抖音@李子雄
博主视频截图。
博主视频截图。

博主表示，以中山市为例，在无人机的放飞点画一个直径10公里的圆圈，黑飞当天就有近100架次的航班经过此处，客机高度在1000到12000米，认为行为极危险。

疑有人伪造解禁许可证

博主又指，黑飞人员害怕被人举报，竟P图伪造无人机飞行高度的解禁许可证明。目前已有数名粉丝向警方报警。

相关新闻：无人机「黑飞」铁路坠毁起火中断行车逾4小时 涉事公司罚5万元

报道指，大疆客服人员表示，正常情况下，120米以下的高度可以正常飞行，如果要超过这个高度就需报备申请。「8000米的高度也是可以解禁的，但需要相关管理部门的审批通过和签字盖章。」对于博主曝光和李子雄斥责的黑飞问题，大疆的客服人员表示，会记录关注相关情况。

据悉，广东英德市和中山市的警方，已在跟进调查此黑飞事件。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:31
大埔宏福苑五级火｜警发现疑似人骨 增至160人死亡 仍有6人失联
突发
5小时前
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
饮食
6小时前
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
饮食
8小时前
许绍雄真正死因首曝光 癌细胞扩散至肺部加感染致命 龙嬿而揭亡夫未留遗言：他没想到走那么快
许绍雄真正死因首曝光 癌细胞扩散至肺部加感染致命 龙嬿而揭亡夫未留遗言：他没想到走那么快
影视圈
6小时前
65岁三届影后做妈妈！贴手抱「女儿」照罕露柔情一面 年纪大望有人陪伴得到平静和快乐
65岁三届影后做妈妈！贴手抱「女儿」照罕露柔情一面 年纪大望有人陪伴得到平静和快乐
影视圈
4小时前
印尼雅加达一楝7层楼宇周二发生大火，消息指最少20人死亡。美联社
00:26
印尼雅加达大火增至最少22人死 疑无人机电池爆炸肇祸︱多图
即时国际
2小时前
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
时事热话
13小时前
邦妮曾宣称12小时内达成「千人斩」。
OnlyFans「千人斩」女网红印尼峇里岛被捕 涉违法拍色情片 面临最高15年监禁
即时国际
10小时前
有消费者声称在深圳山姆买入的麻薯内有活老鼠。小红书
深圳山姆购热卖麻薯惊现活老鼠 官方：商品取货点周边虫害侵入
即时中国
3小时前
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
影视圈
14小时前