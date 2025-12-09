Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

雷达风波录音曝光 解放军演习前多次通报 日舰回复「收到」

更新时间：22:10 2025-12-09 HKT
发布时间：22:10 2025-12-09 HKT

日本防卫省指责一架从中国航母「辽宁舰」起飞的歼-15战机，上周六两度使用雷达照射日本航空自卫队的F-15战机，形容这种行为十分危险，又指中方事前未有通报与中国海军训练相关的海空域资讯。不过，央视旗下新媒体「玉渊谭天」今日发放录音，显示中国海军训练前曾向多次向日方通报，日舰回复说「收到」。

「玉渊谭天」今晚在其微博视频号发帖说，「辽宁舰」航母编队在宫古海峡以东海域展开远海训练，事先公布了训练的海空域，并在训练前多次向附近海域日本舰艇现场通报。

日舰人员以英语确认收到通报

相关新闻：日指控歼-15两开雷达照射自卫队机 中国驻日大使提严正交涉

帖文发布一段录音，显示中国海军101舰的人员，当日下午2时10分先后以普通话及英语向日本海上自卫队116舰表示，编队将会按计划组织舰载飞行训练，日舰人员以英语透过无线电确认收到通报。

帖文说，下午2点28分，101舰再次通报日方，编队计划组织舰载机飞行训练，预计下午3时开始，持续约6小时，主要在航母以南区域。日舰随后再次确认收到通报。

相关新闻：中日恶化︱日抗议歼-15雷达锁定自卫队战机 京斥「恶人先告状」

日本F-15距中方飞机不足50公里

帖文指出，辽宁舰航母编队当日下午发现两架日本F-15飞机飞入中方提前告知的演训海空域，最近距离中方飞机不足50公里，目前全球部分主流战机的机载雷达对空探测距离都大于50公里，意味著日方的行为严重干扰中方的正常训练秩序，将双方置于危险境地，日方既然恶意进入中方演习区域，自动进入雷达搜寻范围，自然可以感知到雷达搜寻信号。

