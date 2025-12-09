中国女博士生与初生女儿德国遇害 外籍丈夫认杀母女

一名在德国求学的31岁女博士生丽丽（化名）和两个月大的女儿早前惨遭杀害，而凶手竟是丽丽的斯洛伐克籍的丈夫。事件引起内地网上热议，有网民更在社交平台上发起悼念，并为死者父亲筹集赴德国旅费。

内地极目新闻报道，丽丽的大学室友周二（9日）透露，丽丽于2020年被公派到德国留学，攻读博士学位，去年8月结婚。岂料不到一年半，却发生悲剧。

5年前获公派到德国留学

红星新闻报道，事发于11月29日，丽丽与两个月大的女儿被发现在德国北莱茵-威斯特法伦州首府杜塞尔多夫住所内死亡，警方随后逮捕伤势严重的43岁男子。该男子为丽丽丈夫，疑似在行凶后自残。斯洛伐克籍男子当场承认杀了妻子与孩子，警方在屋内发现除刀具外还有一把斧头。



据悉，遇害的丽丽来自中国北部某沿海省份，本科和硕士研究生均在国内就读，并于2020年被公派前往德国攻读博士学位，直至惨剧发生。丽丽的大学室友小刘表示，丽丽是一个性格很温和、有点慢热的女孩子。丽丽家境普通，学习非常刻苦，成绩一直很好，经常拿奖学金。

住所发现斧头

小刘称，丽丽在攻读硕士研究生阶段时，与丈夫相识，对方当时作为交换生来到中国学习，但两人当时并未交往。据她了解，丽丽是在去德国后才与男方确定倩侣关系。去年丽丽回国办婚礼，之后二人在国内度了蜜月。



小刘于上周五（5日）得知丽丽遇害消息，大学班长赵先生（化姓）建了一个群组，想要为丽丽父母筹集赴德的路费。丽丽的父亲目前往德国的途中。