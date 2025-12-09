Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国女博士生与初生女儿德国遇害 外籍丈夫认杀母女

即时中国
更新时间：20:55 2025-12-09 HKT
发布时间：20:55 2025-12-09 HKT

一名在德国求学的31岁女博士生丽丽（化名）和两个月大的女儿早前惨遭杀害，而凶手竟是丽丽的斯洛伐克籍的丈夫。事件引起内地网上热议，有网民更在社交平台上发起悼念，并为死者父亲筹集赴德国旅费。

内地极目新闻报道，丽丽的大学室友周二（9日）透露，丽丽于2020年被公派到德国留学，攻读博士学位，去年8月结婚。岂料不到一年半，却发生悲剧。

5年前获公派到德国留学

相关新闻：20岁中国女留学生日本失联近1个月 曾打听「自杀森林」青木原树海

红星新闻报道，事发于11月29日，丽丽与两个月大的女儿被发现在德国北莱茵-威斯特法伦州首府杜塞尔多夫住所内死亡，警方随后逮捕伤势严重的43岁男子。该男子为丽丽丈夫，疑似在行凶后自残。斯洛伐克籍男子当场承认杀了妻子与孩子，警方在屋内发现除刀具外还有一把斧头。

据悉，遇害的丽丽来自中国北部某沿海省份，本科和硕士研究生均在国内就读，并于2020年被公派前往德国攻读博士学位，直至惨剧发生。丽丽的大学室友小刘表示，丽丽是一个性格很温和、有点慢热的女孩子。丽丽家境普通，学习非常刻苦，成绩一直很好，经常拿奖学金。

住所发现斧头

相关新闻：23岁中国留学生在美失联超3周 父母已赴美寻女

小刘称，丽丽在攻读硕士研究生阶段时，与丈夫相识，对方当时作为交换生来到中国学习，但两人当时并未交往。据她了解，丽丽是在去德国后才与男方确定倩侣关系。去年丽丽回国办婚礼，之后二人在国内度了蜜月。


小刘于上周五（5日）得知丽丽遇害消息，大学班长赵先生（化姓）建了一个群组，想要为丽丽父母筹集赴德的路费。丽丽的父亲目前往德国的途中。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:47
大埔宏福苑五级火｜警发现疑似人骨 增至160人死亡 仍有6人失联
突发
4小时前
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
饮食
7小时前
邦妮曾宣称12小时内达成「千人斩」。
OnlyFans「千人斩」女网红印尼峇里岛被捕 涉违法拍色情片 面临最高15年监禁
即时国际
9小时前
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
饮食
4小时前
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
影视圈
13小时前
许绍雄真正死因首曝光 癌细胞扩散至肺部加感染致命 龙嬿而揭亡夫未留遗言：他没想到走那么快
许绍雄真正死因首曝光 癌细胞扩散至肺部加感染致命 龙嬿而揭亡夫未留遗言：他没想到走那么快
影视圈
4小时前
65岁三届影后做妈妈！贴手抱「女儿」照罕露柔情一面 年纪大望有人陪伴得到平静和快乐
65岁三届影后做妈妈！贴手抱「女儿」照罕露柔情一面 年纪大望有人陪伴得到平静和快乐
影视圈
2小时前
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光 一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光  一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
影视圈
2025-12-08 21:00 HKT
连锁酒楼晚市孖宝$168起！黑松露炒鲍鱼/脆皮鸡/啫啫火箭鱿 全线多间分店供应
连锁酒楼晚市孖宝$168起！黑松露炒鲍鱼/脆皮鸡/啫啫火箭鱿 全线多间分店供应
饮食
9小时前
小巴婆婆与神秘男「宝贝」传情 暧昧讯息曝光疑堕心寒骗局 网民揭长者致命弱点：她不是蠢｜Juicy叮
小巴婆婆与神秘男「宝贝」传情 暧昧讯息曝光疑堕心寒骗局 网民揭长者致命弱点：她不是蠢｜Juicy叮
时事热话
8小时前