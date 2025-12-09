中日恶化︱广州宫崎骏电影展延期举行

中日关系紧张，原计划在广州市举办的「宫崎骏电影世界的奇境漫游」项目，将延期举行。吉卜力（Studio Ghibli）工作室物语展览的官方微博周一（8日）下午发布延期公告。

公告内容指出，原定于2025年12月25日在广州塔剧场开幕的「吉卜力工作室物语·宫崎骏电影世界的奇境漫游」将延期举行。

公告称，对于一直期待本次活动的观众深表歉意，并衷心感谢理解与支持，敬请关注官方平台获取最新信息。后续安排将第一时间通过各官方渠道发布。

据《广州日报》此前报道，项目将持续运营至2026年10月8日。

自日本首相高市早苗发表「台湾有事」论后，中日关系即时变得紧张，除了官方多次批评高市外，民间文化交流活动亦疑受影响。其中原定近期上映的《蜡笔小新：炽热的春日部舞者们》、《工作细胞》均宣布暂缓上映。另外，人气动画电影《鬼灭之刃：无限城篇 第一章 猗窝座再袭》亦遭提前下档。

除了电影，日本天后滨崎步原定于上海的演唱会亦无预警下取消，之后更引发「无人演员会」风波。

