探热神器︱水银体温计将成「集体回忆」 内地2026年起禁止生产

「水银体温计血压计明年起禁产」相关话题周二（12月9日）登上微博热搜，引发热议。

水银体温计相信很多人都使用过，这种用于测量体温的体温计使用方便、测量精准，更重要的是价格便宜。药店一根水银温度计仅售约10元（人民币，下同）左右。从2026年开始，这种水银体温计即将成为集体回忆。国家药监局宣布，自2026年1月1日起，禁止生产含汞（水银）体温计和含汞血压计。

测量准确又便宜

国家药监局指出，自2026年1月1日起，禁止生产含汞体温计和含汞血压计。已经取得医疗器械注册证的含汞体温计和含汞血压计产品，原注册证在证书有效期内继续有效；注册证有效期届满可以申请延续注册，但限定其注册证有效期不得超过2025年12月31日。已经按照医疗器械受理的含汞体温计和含汞血压计产品，继续按照医疗器械进行审评审批，准予注册的，发给医疗器械注册证，限定其注册证书有效期不得超过2025年12月31日。

相关新闻：迷你四驱车之父︱田宫俊作辞世 一个时代的童年回忆

《广州日报》报道，广州不少药房仍有水银体温计发售。在中山四路一家药房，水银温度计的价格是11元。另外一家药房，水银温度计的价格是10元。

广州启泰中医门诊中医医生丁伟强受访时表示，相较于其他体温计而言，水银体温计最大的优势就在于测量准确。水银体温计的外壁上有刻度，每个刻度代表0.1°C，对外部体温的变化非常灵敏，一旦体温出现细微变化都会呈现，水银温度计不仅能够准确测量体温，而且性能比较稳定。因此水银体温计在过去被广泛使用。

「不过，现在去医院看病量体温时很少使用水银体温计了。一是含汞产品如果使用不慎，破损后导致汞泄露，会对人体产生不小的危害。二是用水银温度计测体温通常要等上10分钟左右，不如其他电子体温计方便快捷。而电子体温计精确度也更高，足以替代水银体温计。所以，水银体温计退出市场是大势所趋。」丁伟强说

据了解，汞俗称「水银」，是常温下唯一呈液态的金属，大量应用于各种产品中，它呈银白色、易流动、常温下即能挥发。微量的汞在人体内不会造成危害，可经尿、粪和汗液等途径排出体外，如果数量过多，会损害人体健康。