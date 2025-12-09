Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

河北杀妻案︱狠夫长期家暴夺命判死刑 家婆毁证据囚26个月

今年8月，河北沧州孟村县25岁女子刘某某遭丈夫杀害身亡，案件已涉长期家暴。河北沧州市中级人民法院消息，12月9日，沧州市中级人民法院一审公开宣判，判处被告人金昊死刑，剥夺政治权利终身；判处被告人张杰（金昊母亲，涉帮助毁灭证据罪）有期徒刑2年2个月。

丈夫疑因小三逼离婚不果

此前报道，2025年8月22日，孟村县公安局接报，某小区发生刑事案件，一名25岁刘姓女子死亡。公安机关展开调查工作，将死者刘女的26岁金姓的丈夫及、48岁的金某母亲张某（涉嫌帮助毁灭、伪造证据）抓获，并采取刑事拘留强制措施。据称张某拔除了家中监控储存卡并毁坏。

经法医检验，刘某某是钝性外力作用致颅脑损伤死亡，未怀有身孕。为严格公正办案，经沧州市公安局指定管辖，此案件移交肃宁县公安局进一步侦办。

网传这是一宗家暴致死案，刘女长期遭遇家暴，直至悲剧发生。对此，8月25日，孟村县妇联工作人员回应称，此前没有接到过当事人反馈家暴情况，已和县公安局取得联系，下一步将与受害者家属见面沟通相关事宜，根据其需求提供法律援助。

受害者家属不认同「家暴」这一说法。受害者刘女士的弟弟刘刚（化名）称，这不是简单的家暴，案发当晚监控画面显示，金某的父母曾出现在现场，「是他们一家害死了我姐姐」。

据刘刚称，姐姐多次被家暴，也考虑过离婚，但男方不放孩子抚养权，由于太爱孩子，因此没有举报丈夫更因怕家人看到伤痕，夏天穿长袖，又骗家人眼角伤是骑车摔倒导致。

刘某某的叔叔称，「这件事不是家暴这么简单，男方因为小三怀孕逼妻子离婚，两人高中大学都是同学，是自由恋爱，我侄女不和他离婚是因为有个三岁的儿子，害怕离婚孩子判给男方，一直不愿离婚。现在发生这样的事情，家人都接受不了。」

