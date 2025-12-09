华融国际前总经理白天辉 受贿逾11亿今被执行死刑

拥有香港身份证的华融国际控股前总经理白天辉，因受贿涉款11.08亿余元人民币被判死刑。白天辉9日早上，遭天津市第二中级人民法院执行死刑。

行刑前与近亲会面

新华社报道，2024年5月28日，天津市第二中级人民法院以受贿罪判处被告人白天辉死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。白天辉上诉后，天津市高级人民法院经开庭审理，于2025年2月24日裁定驳回上诉，维持原判，并依法报请最高人民法院核准。



最高人民法院经覆核确认：2014年至2018年，被告人白天辉利用担任华融（香港）国际控股有限公司业务拓展三部负责人、总经理、投资银行部董事总经理，中国华融国际控股有限公司资本营运总监、总经理助理、副总经理、总经理等职务上的便利，为有关单位在项目收购和企业融资等方面谋取利益，非法收受财物，共计折合人民币11.08亿余元。

华融国际前总经理白天辉受贿逾11亿，9日早上被执行死刑。央视

最高人民法院认为，被告人白天辉的行为构成受贿罪。白天辉受贿数额特别巨大，犯罪情节特别严重，社会影响特别恶劣，并使国家和人民利益遭受特别重大损失，罪行极其严重，依法应予严惩。本案第一审判决、第二审裁定认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪精准，量刑适当。审判程序合法。据此，最高人民法院核准天津市高级人民法院维持第一审对白天辉判处死刑的刑事裁定。

2025年12月9日上午，天津市第二中级人民法院依法对罪犯白天辉执行了死刑。临刑前，白天辉与其近亲属进行了会见。