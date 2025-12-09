千万粉丝网红︱「蓝战非」南非自爆遭绑架 强采毛发精液图屈强奸

内地粉丝数目逾2400万的旅游、游戏博主「蓝战非」，自爆在南非被3名匪徒持刀闯入酒店，禁锢5小时，期间试图胁迫其转账、申请网贷，同时收集指纹、毛发、精液等生物资讯以威胁伪造「强奸」案阻止报警。事件成为网上热搜。

曾称年收入可达9位数

综合内媒报道，曾在直播中透露如全力投入商业运作，年收入达9位数的「蓝战非」，日前发帖声称，在南非有伪装粉丝的匪徒，联同2名黑人，持刀闯入其在开普敦一间五星级酒店的房间，把其禁锢胁持。

过程中，匪徒向「蓝战非」透露，已策划案件半年，已买通机场及酒店人员，掌握其行踪，原准备在机场将蓝掳走，但因「蓝战非」改坐官方的士而失手，改为在酒店内动手。

「蓝战非」称，在被禁锢期间，匪徒威胁他转账资金、申请网贷，又收集指纹、毛发、精液等生物资讯以威胁伪造「强奸」案，并阻止报警。

「蓝战非」被劫持4、5小时后，匪徒终于离开酒店。蓝即向当地警方报案及向中国大使馆求助，但被告知破案机率极低，报案主要为防被栽赃。

媒体发现，「蓝战非」上述的南非遇险的「超话」已被删除。之后蓝再发文，表示不需外界同情，但希望别无故猜忌与造谣。

第三方资料显示，「蓝战非」某视讯平台粉丝量达2478.8万，近30日涨粉超61万，商业化水平显示其1S-20S、21S-60S、60S（S为秒）以上视讯广告报价均为150万（人民币）。

据悉，「蓝战非」，1992年8月17日出生于广东云浮罗定，曾为猫熊直播、斗鱼直播平台游戏主播。现为游戏主播、旅游博主。