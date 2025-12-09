游英注意︱上海飞伦敦¥100 连税最平¥1489

英国是许多港人前赴的国家，内地现在有多趟飞伦敦航班，推出¥100机票，连税后也只由¥1489起，随时较香港直飞更划算。

据极目新闻报道，近日有网民发现，由9日起，多班由上海飞伦敦的机票，低至100元（人民币，下同）。媒体查询后发现，当天有十多趟航班的机票不含税价为100元，而含税价的机票最低为1489元。值得注意，其中，有航班在武汉中转，武汉机场方面还提供免费住宿、优惠旅游等服务。

报道指，在携程平台选中「不含税价」条件后发现，12月9日，从上海浦东飞往英国伦敦的十多趟航班的机票价低至100元。持续至12月29日，均有100元（不含税）价位的航班。而在剔除「不含税价」条件后，含税机票价最低为1489元。

而在南航App上查询看到，从上海浦东飞往英国伦敦的航班中，有航班经由武汉中转，显示提供免费餐食、免费住宿、优惠旅游等服务。

武汉天河国际机场工作人员表示，上述服务是由机场提供，旅客若从武汉中转，确实可以免费提供隔夜住宿的酒店，免费餐食服务仅当日中转旅客可享用，具体详情可在「中转旅客服务通」微信小程式上查询。