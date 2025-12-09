Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国观察︱民建一二把手 双双神隐40天

即时中国
更新时间：08:00 2025-12-09 HKT
发布时间：08:00 2025-12-09 HKT

12月3日，中共中央在中南海召开党外人士座谈会，就今年经济形势和明年经济工作听取意见建议，八大民主党派领袖出席。新华社报道，民革中央主席郑建邦、民盟中央主席丁仲礼、民进中央主席蔡达峰、农工党中央主席何维、致公党中央主席蒋作君、九三学社中央主席武维华、台盟中央主席苏辉发言，唯独民建中央既不是由主席郝明金，也不是由常务副主席秦博勇发言，而是由副主席孙东生。

两人皆为国家领导人

西方经常批评中共是一党专制，但北京强调是「中共领导的多党合作制」。多党指的就是八大民主党派，当中5个较大的政党，一、二把手获安排为国家领导人，如民建中央主席郝明金是全国人大常委会副委员长，常务副主席秦博勇（女）是全国政协副主席。

10月下旬起，郝明金和秦博勇双双神隐，迄今至少40天。10月28日，中央统战部部长李干杰向党外人士通报二十届四中全会精神，七大民主党派一把手都参加通报会，唯独民建中央不是。10月30日，民建中央学习四中全会精神座谈会在京召开，也是由副主席孙东生出席会议。全国人大常委会会议或者全国政协常委会会议，郝明金和秦博勇都没有参加。

不过，11月12日，民建中央经济形势分析座谈会在京召开，民建官网报道：「受郝明金主席、秦博勇常务副主席委托，民建中央副主席孙东生主持会议。」虽然如此，但官拜国家领导人的民建一二把手长期「失踪」，确实不同寻常。

69岁的郝明金，曾任山东大学法学院副院长、山东省高级人民法院副院长、国家监察部副部长，2017年12月担任民建中央主席，2018年起担任全国人大副委员长。61岁的秦博勇，也是政法系统出身，曾任民建河北省委主委、河北省副省长、国家审计署副审计长，后来升任民建中央常务副主席、全国政协副主席。

纪晓华

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
被告卢彦铭否认强奸罪。资料图片
无业男涉后楼梯奸已婚女网友 事主供称强奸5、6下后 被告称「我返去拎大麻」便离开
社会
20小时前
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
19小时前
日本青森县7.6级地震 预计北海道现3米高海啸 札榥游客披浴袍急逃
即时国际
10小时前
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光 一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光  一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
影视圈
12小时前
开播近25年的广东话长寿剧《外来媳妇本地郎》7日播出大结局。微博
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
即时中国
17小时前
新华社图片
日本青森7.5级地震｜凌晨涌70厘米海啸 官员：未来一周8级强震机率飙升
即时国际
8小时前
童党涉禁锢女网友 3男童否认非礼等罪开审 18岁女子认掌掴兼勒索事主还押候惩
童党涉禁锢女网友 3男童否认非礼等罪开审 18岁女子认掌掴兼勒索事主还押候惩
社会
16小时前
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
影视圈
23小时前
经初步分析，应家柏（图中）认为布文、李慕华及杜苑欣均有机会赢得锦标。
马场浮世绘｜骑师赛  应家柏睇好三将夺标
马圈快讯
13小时前
美减息高度预期提防「获利回吐」 料更关注2026年步伐 高盛称3月及6月再减
美减息高度预期提防「获利回吐」 料更关注2026年步伐 高盛称3月及6月再减
投资理财
3小时前