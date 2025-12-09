中国观察︱民建一二把手 双双神隐40天

12月3日，中共中央在中南海召开党外人士座谈会，就今年经济形势和明年经济工作听取意见建议，八大民主党派领袖出席。新华社报道，民革中央主席郑建邦、民盟中央主席丁仲礼、民进中央主席蔡达峰、农工党中央主席何维、致公党中央主席蒋作君、九三学社中央主席武维华、台盟中央主席苏辉发言，唯独民建中央既不是由主席郝明金，也不是由常务副主席秦博勇发言，而是由副主席孙东生。

两人皆为国家领导人

西方经常批评中共是一党专制，但北京强调是「中共领导的多党合作制」。多党指的就是八大民主党派，当中5个较大的政党，一、二把手获安排为国家领导人，如民建中央主席郝明金是全国人大常委会副委员长，常务副主席秦博勇（女）是全国政协副主席。

10月下旬起，郝明金和秦博勇双双神隐，迄今至少40天。10月28日，中央统战部部长李干杰向党外人士通报二十届四中全会精神，七大民主党派一把手都参加通报会，唯独民建中央不是。10月30日，民建中央学习四中全会精神座谈会在京召开，也是由副主席孙东生出席会议。全国人大常委会会议或者全国政协常委会会议，郝明金和秦博勇都没有参加。

不过，11月12日，民建中央经济形势分析座谈会在京召开，民建官网报道：「受郝明金主席、秦博勇常务副主席委托，民建中央副主席孙东生主持会议。」虽然如此，但官拜国家领导人的民建一二把手长期「失踪」，确实不同寻常。

69岁的郝明金，曾任山东大学法学院副院长、山东省高级人民法院副院长、国家监察部副部长，2017年12月担任民建中央主席，2018年起担任全国人大副委员长。61岁的秦博勇，也是政法系统出身，曾任民建河北省委主委、河北省副省长、国家审计署副审计长，后来升任民建中央常务副主席、全国政协副主席。

纪晓华