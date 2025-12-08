缅甸KK园区︱1178名中国籍电诈疑犯落网 经泰国押解回国 

针对缅甸网赌电诈等恶性案件。中国、泰国、缅甸今年合力开展集中打击行动。近日再有1178名缅甸妙瓦底地区的中国籍涉电诈犯罪嫌疑人被公安机关经泰国押解回国。

新华社报道，11月14日，中国、柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南联合打击电信网络诈骗犯罪部级会议召开。中缅泰三国警方再次开展联合行动，缅方批量清剿诈骗园区，抓获一批涉电诈人员。



自12月1日起，公安部组织江西公安民警赴泰国湄索执行包机押解任务，并在泰方协助下，分批次将缅甸遣返中方的1178名中国籍涉电诈犯罪嫌疑人押解回国。

报道指出，据统计，自2月20日中缅泰联合开展缅甸妙瓦底地区涉电诈犯罪嫌疑人遣返押解工作以来，已有6600余名中国籍涉电诈犯罪嫌疑人被押解回国。