盒马鲜生︱「咸到苦」士多啤梨蛋糕疑盐当糖 官方认错：原料操作偏差

内地超商盒马鲜生发生食安事故。有江苏网民投诉，在盒马购入的草莓（士多啤梨）蛋糕咸到苦，怀疑生产出错把盐当糖。盒马方面承认个别原料操作偏差影响口感，涉及60份蛋糕，会向消费者商讨补偿。

江苏有网民日前发帖，指在盒马鲜生买到的士多啤梨蛋糕「超级无敌咸」、「吃一口怀疑人生」。



相关新闻：上海盒马鲜生︱女客网购「缩水」车厘子嬲爆 官方咁解释……

也有买了同款蛋糕的消费者表示，一口吃下去「咸得直冲天灵盖」。

出现问题的蛋糕售价为79.9元，多属于同一批次，生产日期为12月5日，并于12月6日上架销售。网民事后指，在向店家投诉后，已获退款及赠送了歉意优惠。

事件引发其他网民好奇，估计咸蛋糕是生产出错，把盐当糖用造成。



盒马客服回应称，据核实，该商品是个别原料操作偏差影响口感，涉及商品在7家门店售出约60份。我们对此深表歉意，已在第一时间完成排查与调整，目前针对当地已售商品进行顾客回访和补偿。