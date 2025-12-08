Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

盒马鲜生︱「咸到苦」士多啤梨蛋糕疑盐当糖 官方认错：原料操作偏差

即时中国
更新时间：19:20 2025-12-08 HKT
发布时间：19:20 2025-12-08 HKT

内地超商盒马鲜生发生食安事故。有江苏网民投诉，在盒马购入的草莓（士多啤梨）蛋糕咸到苦，怀疑生产出错把盐当糖。盒马方面承认个别原料操作偏差影响口感，涉及60份蛋糕，会向消费者商讨补偿。

江苏有网民日前发帖，指在盒马鲜生买到的士多啤梨蛋糕「超级无敌咸」、「吃一口怀疑人生」。

相关新闻：上海盒马鲜生︱女客网购「缩水」车厘子嬲爆 官方咁解释……

也有买了同款蛋糕的消费者表示，一口吃下去「咸得直冲天灵盖」。

出现问题的蛋糕售价为79.9元，多属于同一批次，生产日期为12月5日，并于12月6日上架销售。网民事后指，在向店家投诉后，已获退款及赠送了歉意优惠。

事件引发其他网民好奇，估计咸蛋糕是生产出错，把盐当糖用造成。

盒马客服回应称，据核实，该商品是个别原料操作偏差影响口感，涉及商品在7家门店售出约60份。我们对此深表歉意，已在第一时间完成排查与调整，目前针对当地已售商品进行顾客回访和补偿。

 

 
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火│父母料罹难 陈小姐DNA采样 「好想畀返身份佢哋 」叹申援过程辛苦
02:21
大埔宏福苑五级火│父母料罹难 陈小姐DNA采样 「好想畀返身份佢哋 」叹申援过程辛苦
突发
4小时前
立法会选举｜方国珊剖白胜选「转捩点」：以前比较激进 感性告知已逝父母「你个女得咗」
02:10
立法会选举｜票后方国珊剖白胜选「转捩点」：以前比较激进 感性告知已逝父母「你个女得咗」
政情
6小时前
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
5小时前
02:55
立法会选举结果︱一文睇清90个当选议员全名单 地区直选/功能界别/选委界议席谁属？
政情
20小时前
前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万
前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万
影视圈
10小时前
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
影视圈
9小时前
张柏芝庭上哭诉「两日无瞓觉」翻看文件「饱受折磨」，指因传媒报道受压。王仁昌摄
张柏芝作供两度激动落泪 叹因传媒报道承受压力 称若不出庭便「哑口食黄莲」
社会
6小时前
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
2025-12-07 10:00 HKT
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 豪取5.8万票 叶傲冬空降力保次席
02:10
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 夺5.8万票成全港票后：没有奇迹 只有累积才有成绩
政情
14小时前
连锁快餐店见阿叔捡食二手饭陷挣扎 良心食客最终一「尴尬」举动 获网民赞爆：唔需要介怀
连锁快餐店见阿叔捡食二手饭陷挣扎 良心食客最终一「尴尬」举动 获网民赞爆：唔需要介怀
饮食
7小时前