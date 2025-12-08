天津旅游度假区现「皮包骨」老虎 工作人员：年龄太大导致

有内地游客近日反映，在天津光合谷旅游度假区动物园游览时，发现园内养的老虎「饿得皮包骨」。光合谷旅游度假区工作人员周一（8日）回应称，网传消息与事实不符，老虎之所以瘦弱，是因为年龄太大因素，绝不存在虐待情况。

网传画面显示，光合谷旅游度假区一只老虎躺在地上，毛发凌乱，腹部干瘪，尾部的骨头凸起，尾巴比一般老虎短一截，显得毫无生气。

园区工作人员解释，有关现象与喂食无关，涉事老虎年纪已经是20岁左右，相当于人类90岁左右高龄。对于该年龄层老虎而言，身体机能已处于末期状态，肌肉流失、毛发粗糙及食量下降均属不可逆的自然生理变化，与饲养管理无关。

光合谷旅游度假区亦在网上发布情况说明，形容涉事老虎为「虎奶奶」，目前园区每天喂牠5至8斤新鲜牛肉和2只大白鸡。兽医团队会根据每日状态做动态调整，让牠「吃得下、嚼得动、营养够」。