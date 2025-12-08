爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇

香港有《爱回家》，广东有《外来媳妇本地郎》。广东长寿处境剧《外来媳妇本地郎》开播25年，于周日（7日）播出大结局。许多网民留言该剧陪伴自己成长，是青春见证，更表示会由第1集重新翻睇。

广东广播电视台出品粤语情景喜剧《外来媳妇本地郎》，在开播近25年后，于周日播出大结局。

粤语情景剧伴多代人成长

许多广东网民纷纷表示，《外来媳妇本地郎》是广东人的「下饭剧」，陪著许多现已人到中年的民众成表，是青春的记忆。

不少网民认为，该剧早年关注民生、讽刺时弊，很获民众有共鸣；也有观众指，《外来媳妇本地郎》许多初代演员也已离世，现在结束也是好事，胜过看著剧中老演员继续凋零。

也有人表示，会重新由第1集开始观看回味，因为《外来媳妇本地郎》首500集才是最好看的精华。

《外来媳妇本地郎》于2000年11月4日首播，以广州西关康家四子与来自不同地域的媳妇组成的大家庭为主线，通过日常生活趣事展现南北文化差异与习俗碰撞。

剧集采用「边拍边播」模式，融合岭南文化元素，2023年7月13日以4330集的新纪录获健力士世界纪录「播出最长、集数最多的情景喜剧」认证，击败印度某剧保持的3500集纪录，并荣获「五个一工程」奖等多项奖项。