「造谣抹黑国营院团」遭「约谈」？　相声郭德纲微博：人心雅静，素质极高

相声不时会出现讽刺社会现实问题，如官场腐败、社会乱象等，容易引起大众共鸣。周日（7日）晚上，内地网络传出知名相声演员郭德纲「被约谈」的消息。

「极目新闻」报道，一张由个人微信公众号「起社」发布的《郭德纲被约谈》文章提到，「北京市西城区文旅局已于2025年12月5日正式约谈德云社，认定郭德纲、于谦在北展剧场表演的相声《艺高人胆小》存在低俗内容和不当影射国有院团行为，要求立即整改。」

网传内地著名相声演员郭德纲被约谈。

网络有两张截图流传，其中一张为网民于上周二（2日）提交给北京12345的投诉截图，图中投诉内容为，「2025年11月底，德云社北展相声专场，郭德纲于谦表演的《艺高人胆小》，存在大量伦理哏、荤段子、骂黑粉，造谣抹黑国营院团（等台词）。」



另一张截图，开头标示为「西城区分中心回复回馈」的北京12345回复系统，截图被网友贴上「郭德纲被北京西城文旅严肃批评」的红字。图片显示，回复回馈于上周四（4日）发送，其回馈内容包括，「表演过程中演员使用砸挂（以他人开玩笑）、谐音梗等方式，有些涉嫌存在低俗、不雅的现像，我局对演出对像进行了严肃的批评教育。」



事件引发《艺高人胆小》里，郭德纲究竟说了些甚么。网上有一段约半小时的影片记录《艺高人胆小》的演出内容，其中与投诉有关的「造谣抹黑国营院团」的段落大约为10分钟，是郭德纲对「三十年前曲艺团体」内一些怪现状的个人讽刺—例如外行指导内行，「团里一开会可热闹了，团长坐这，副团长坐一排、业务主任坐一排、艺术评论家坐一排、艺术理论家坐一排、演员四个。就4个？旁边坐著我们团唯一的艺术家。」



对于郭德纲「被约谈」的传闻，IP地址显示为江苏的郭德纲发布微博，提到「昨晚（6日）无锡演出，人心雅静，素质极高。」似是回应传言。

周一上午，极目新闻曾联络郭德纲经纪人王海电话，但未有接听。北京市西城区文旅局目前尚未作出回应。

2016年，郭德纲曾在微博发表打油诗，影射当时因肝癌刚刚辞世的北京电视台台长王晓东。北京电视台和中国广播电视协会电视文艺工作委员会后来联合发布声明，谴责郭德纲并要求他作出道歉，呼吁全国四百家电视台对郭联合抵制。事件引起极大争议，不少网友认为用国家公器来封杀艺人不妥，是以势压人。