云冈石窟︱官方封闭「鼻涕大佛」 处置降雨渗水问题

受降雨渗水问题影响，云冈石窟第18窟内的大佛眉骨、鼻尖处早前出现长条冰柱，获网民戏称为「流鼻涕大佛」。云冈研究院周一（8日）起对渗水问题进行处置，并对第18窟实施封闭管理。

今年以来，山西大同地区持续降雨累计达810毫米以上，远超往年平均雨量，造成部分石窟局部渗水。有网民曾在社交平台发贴文指，云冈石窟第18窟大佛外部悬挂长条冰柱，形似流鼻涕，并笑称：「太冷了！云冈石窟大佛冻得『流鼻涕』了。」

云冈石窟大佛眉骨、鼻尖处出现长条冰柱。极目新闻

云冈石窟位于山西大同西16公里的武周山麓，始建于北魏时期，现存主要洞窟45个，共计1100多个小龛，大小造像5.9万余尊，是中国规模最大的石窟群之一，并于2001年获联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。

第18窟北壁中央立佛像高15.5米，臂膀宽阔、身躯雄壮，身披千佛袈裟。东西壁的胁侍佛像对应而立，与主尊共同构成了三世佛格局。主佛与胁侍佛之间，雕有胁侍菩萨和十大弟子像。

