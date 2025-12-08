世界首例︱3.5万吨级列车「串联」成功 仅靠无线信号协同行驶

世界首次3.5万吨级重载群组列车开行试验周一（8日）在内蒙古包神铁路取得成功，是全球首次实现多列货运列车不靠机械挂钩、仅靠无线信号就实现协同行驶。

试验核心难点在于，让7列各5,000吨的货运列车不使用传统的机械挂钩进行连接，只依靠智能系统，做到同步加速、同步刹车，全程不撞车、不脱节。

试验智能系统由中国神华联合多家单位共同研发，其基于车-地和车-车通信进行信息传输，对多列车组成的列车群采用相对速度和绝对距离的二维控制模式进行协同控制，实现列车群追踪距离最小化及动态紧密协同运行。

图为3万吨级重载列车通过朔黄铁路沧州西站。国家能源集团

1.5万吨编组群组列车试验7月取得成功。国家能源集团

群组指挥调度中心展开试验。国家能源集团

试验中，货运列车不使用传统的机械挂钩进行连接。央视截图

与现有运输方式相比，该系统能使车站咽喉区通过能力提升至少30%，车站到发线通过能力提升至少50%，区间追踪能力提升至少100%，意味中国未来不用新建铁路，就能让货运能力得到显著提升。

属国家能源集团十大重点科技项目

2023年3月8日，作为国家能源集团2022年度十大重点科技项目，重载列车群组运行控制系统技术研究与应用项目正式启动，确定将在国内率先突破3.5万吨级重载列车操控关键技术难题。

经过不断攻坚克难，专家逐步掌握单机、空车、重车、单列、多列等群组控制技术，并持续优化群组运行控制系统，进一步扩大群组试验规模。

2025年7月30日，中国神华和包神铁路联合中国通号研究设计院集团等单位，在包神北线成功完成1.5万吨级编组群组列车现场运行试验，在国际上率先攻克多车型重载列车高效能紧追踪运行技术。