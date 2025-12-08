中日交恶︱东京盼美国 公开表态支持

中日关系因高市早苗「台湾有事」言论降至冰点。外媒报道称，日方对美国声援不足感到不满，已敦促美方在公开场合给予更明确支持。美国战争部长赫格塞斯在一个论坛称，美国将以实力而非对抗来吓阻中国。美军参谋首长联席会议主席凯恩亦认为，中国在全球范围竞争，正在大规模建立作战能力，美军有责任为国家确保自由的印太地区。

英国《金融时报》引述知情人士透露，日本驻美大使山田重夫已要求美国政府加强对东京的公开声援力度。

一位日本官员表示，东京方面不认为美国对日承诺有所动摇，但对于华府高层官员缺乏公开声援，日方深感失望。

美国驻日大使葛拉斯上月曾告诉媒体，特朗普及其团队「会全力支持」高市早苗。除此之外，几乎未见直接的公开支持。

「雷根国防论坛」7日在美国加州举行。战争部长赫格塞斯演讲强调，美国将以实力而非对抗来吓阻中国，并寻求力量平衡；美国在印太地区的吓阻不是为了支配中国，而是要确保中国无法主宰美国或其盟友。

美军参谋首长联席会议主席凯恩亦认为，目前美中经济关系朝正向发展，同时中国仍在大规模建立作战能力。如同美国「国家安全战略」报告所言，美军「有责任为国家确保一个自由的印太地区，一个自由、安全且繁荣的印太」。