Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日交恶︱东京盼美国 公开表态支持

即时中国
更新时间：08:36 2025-12-08 HKT
发布时间：08:36 2025-12-08 HKT

中日关系因高市早苗「台湾有事」言论降至冰点。外媒报道称，日方对美国声援不足感到不满，已敦促美方在公开场合给予更明确支持。美国战争部长赫格塞斯在一个论坛称，美国将以实力而非对抗来吓阻中国。美军参谋首长联席会议主席凯恩亦认为，中国在全球范围竞争，正在大规模建立作战能力，美军有责任为国家确保自由的印太地区。

英国《金融时报》引述知情人士透露，日本驻美大使山田重夫已要求美国政府加强对东京的公开声援力度。

一位日本官员表示，东京方面不认为美国对日承诺有所动摇，但对于华府高层官员缺乏公开声援，日方深感失望。

美国驻日大使葛拉斯上月曾告诉媒体，特朗普及其团队「会全力支持」高市早苗。除此之外，几乎未见直接的公开支持。

「雷根国防论坛」7日在美国加州举行。战争部长赫格塞斯演讲强调，美国将以实力而非对抗来吓阻中国，并寻求力量平衡；美国在印太地区的吓阻不是为了支配中国，而是要确保中国无法主宰美国或其盟友。

美军参谋首长联席会议主席凯恩亦认为，目前美中经济关系朝正向发展，同时中国仍在大规模建立作战能力。如同美国「国家安全战略」报告所言，美军「有责任为国家确保一个自由的印太地区，一个自由、安全且繁荣的印太」。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:55
立法会选举结果︱一文睇清90个当选议员全名单 地区直选/功能界别/选委界议席谁属？
政情
9小时前
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 豪取5.8万票 叶傲冬空降力保次席
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 夺5.8万票成全港票后：没有奇迹 只有累积才有成绩
政情
3小时前
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
政情
2小时前
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
影视圈
15小时前
立法会选举｜选委界40席当选全名单 姚柏良转跑道成票王 范骏华、陈祖光等当选 民建联8人全胜
02:20
立法会选举｜选委界40席当选全名单 姚柏良转跑道成票王 范骏华、陈祖光等当选 民建联8人全胜
政情
7小时前
立法会选举｜功能界别当选全名单：江旻憓胜出旅游界 黄浩明夺地建界 一民建联议员「堕马」
03:10
立法会选举｜功能界别当选全名单：江旻憓胜出旅游界 黄浩明夺地建界 一民建联议员「堕马」
政情
3小时前
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
影视圈
14小时前
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
23小时前
立法会选举．新界北｜新社联谭镇国获逾4万票入局 民建联姚铭夺次席
政情
2小时前
立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败
立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败
政情
1小时前