北京今起排查高层建筑大火隐患 行动持续至明年3月
更新时间：17:00 2025-12-07 HKT
发布时间：17:00 2025-12-07 HKT
北京市消防救援总队周日宣布，当地即日起至明年3月，将展开高层建筑重大火灾风险隐患排查整治行动，聚焦有人居住和活动的高层民用建筑以及在建工地。
数据显示，北京市上月共发生180宗居住场所火灾，其中64宗涉及高层住宅建筑，从起火位置看，发生在厨房的火灾占比最高。
消防部门表示，火灾原因主要和居民用火不慎、电气线路故障以及卧床吸烟有关，冬春季节是火灾高发时期，近期北京地区大风天气频繁，市民注意防风保暖的同时，切勿忘记用火用电安全。
另外，市民使用燃气灶具时，切勿离开厨房。一旦发生燃气泄漏，立即关闭阀门、开窗通风，严禁开关电器或使用明火。
国务院安委会印发通知部署整治行动
因应香港大埔宏福苑火灾酿成重大伤亡，国务院安委会日前印发通知，部署开展高层建筑重大火灾风险隐患排查整治行动，重点排查有人员居住和活动的高层民用建筑，特别是正进行外墙改造施工的高层民用建筑。
通知强调，各地区要提高政治站位，强化责任意识，统筹好发展和安全，将高层建筑重大火灾风险隐患排查整治作为一项重要任务，对检查中发现的严重违法违规行为要严格监管执法，不采取措施及时消除重大事故隐患的要严肃追责问责。
