都江堰首次发现恐龙足迹化石 距今约2亿年

四川自贡恐龙博物馆特聘研究员邢立达周六（6日）公布，专家团队近期对四川都江堰九鼎大道附近一处岩壁上的多个恐龙足迹等脊椎动物足迹进行初步调查，共确认20多个不同种类恐龙及主龙类足迹化石，属都江堰首次发现恐龙足迹化石。

距今约2亿年

该批足迹化石最初是由一名户外爱好者上月在徒步过程中发现，经专家团队鉴定，确认它们来自前三叠纪晚期地层。

邢立达是四川自贡恐龙博物馆特聘研究员。新京报

岩壁上发现兽脚类足迹。网上图片

岩壁上发现手兽足迹。网上图片

岩壁上有多个恐龙足迹。网上图片

足迹化石主要分为三种类型，分别是中大型兽脚类足迹、小型兽脚类足迹、手兽足迹类。前两种造迹者应为恐龙，手兽足迹类的造迹者是主龙类。

兽脚类足迹是肉食性恐龙后足行走时留下的典型三趾型足迹化石，趾端通常可见尖锐的爪痕，是研究恐龙运动、行为及生态的重要遗迹学证据。

手兽足迹则是一种三叠纪原始爬行类动物留下的足迹化石，其形态酷似人手，因第五趾（外侧趾）异常外展而引发学界长期争议，被认为可能由假鳄类等早期主龙类所遗留。

恐龙生活时期较长且密集活动

邢立达介绍，至少有4个层位保存足迹，说明恐龙在当地生活时期较长，且曾密集活动。更令人惊喜的是，在足迹化石周边，专家还发现原地埋藏的木化石，揭示了2亿多年前的古环境。

四川自贡恐龙博物馆研究部主任江山表示，希望通过后续研究，基于此次发现的新材料，进一步揭开中国恐龙早期演化的秘密。