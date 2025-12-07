Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

死神来了︱安徽男维修粉碎机突启动卷入 遗孀：丈夫只剩一条腿

即时中国
更新时间：14:50 2025-12-07 HKT
发布时间：14:50 2025-12-07 HKT

安徽淮北上月发生一宗涉及粉碎机的惨烈意外，传媒于日前事报道事件详情，《新京报》报道，当地一名王姓妇人表示，11月20日，丈夫在草场维修粉碎机时，机器意外启动，丈夫掉机身亡。

消防完全拆机救人

相关新闻：TESLA惨烈车祸︱直插货车车尾变废铁 网民：司机当场不行了︱有片

死者被绞碎只剩一条腿。《新京报》
死者被绞碎只剩一条腿。《新京报》
消防当日要将机器完全拆解才能救出死者。《新京报》
消防当日要将机器完全拆解才能救出死者。《新京报》
死者母亲同时目睹事发经过。《新京报》
死者母亲同时目睹事发经过。《新京报》
死者母亲同时目睹事发经过。《新京报》
死者母亲同时目睹事发经过。《新京报》

王女士忆述，消防员到场后把粉碎机完全拆解后发现，丈夫被绞得就剩一条腿。而死者的母亲事发时同在草场工作，目睹惨剧发生。

草场经营者姚先生表示，以前粉碎机出现故障都是自己修理的。今次事故主因是机器未切断电源，另外男子携带粉碎机遥控器。姚先生表示，愿意对死者家属进行赔偿。

相关新闻：惨烈意外｜河南房车猛撼火车尾成废铁 司机身亡3乘客伤

死者带有摇控器

12月5日，当地派出所工作人员表示，事件属意外，已和家属沟通解释。九派新闻报道，周六（6日）晚上，死者家属在网上评论区透露将准备起诉。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
时事热话
2025-12-06 11:21 HKT
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
饮食
6小时前
立法会选举2025．持续更新｜投票时间上午7时半开始 至晚上11时半结束
02:21
立法会选举．持续更新｜选管会：截至早上10时半共收47宗与选举相关投诉 提醒直选选民切勿盖两个印
政情
5小时前
两度失婚富二代天王近况流出 闹离婚后罕现身状态曝光 曾陷抑郁、酗酒低谷
两度失婚富二代天王近况流出 闹离婚后罕现身状态曝光 曾陷抑郁、酗酒低谷
影视圈
23小时前
宣萱表舅父蔡和平晒皮草珍藏 数十「尸体」挂于豪宅花园开心留影 惊见完整动物头部及爪
宣萱表舅父蔡和平晒皮草珍藏 数十「尸体」挂于豪宅花园开心留影 惊见完整动物头部及爪
影视圈
7小时前
立法会选举2025．投票率持续更新
立法会选举．投票率｜截至下午3时半 直选投票率19.57%逼近两成 累计逾80万人投票
政情
22分钟前
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
饮食
20小时前
淘宝/拼多多网购衣物爆致癌危机？央视揭有毒染料超标27倍 消委会3招选购贴士
淘宝/拼多多网购衣物爆致癌危机？央视揭有毒染料超标27倍 消委会3招选购贴士
生活百科
2025-12-06 11:00 HKT
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
影视圈
23小时前
「天降」烟蒂烧焦渠 龟裂纹触目惊心 楼下住户靠厕所花洒灭火 惊到震：成层都闻到烟
「天降」烟蒂烧焦渠 龟裂纹触目惊心 楼下住户靠厕所花洒灭火 惊到震：成层都闻到烟｜Juicy叮
时事热话
5小时前