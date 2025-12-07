死神来了︱安徽男维修粉碎机突启动卷入 遗孀：丈夫只剩一条腿

安徽淮北上月发生一宗涉及粉碎机的惨烈意外，传媒于日前事报道事件详情，《新京报》报道，当地一名王姓妇人表示，11月20日，丈夫在草场维修粉碎机时，机器意外启动，丈夫掉机身亡。

消防完全拆机救人

死者被绞碎只剩一条腿。《新京报》

消防当日要将机器完全拆解才能救出死者。《新京报》

死者母亲同时目睹事发经过。《新京报》

王女士忆述，消防员到场后把粉碎机完全拆解后发现，丈夫被绞得就剩一条腿。而死者的母亲事发时同在草场工作，目睹惨剧发生。



草场经营者姚先生表示，以前粉碎机出现故障都是自己修理的。今次事故主因是机器未切断电源，另外男子携带粉碎机遥控器。姚先生表示，愿意对死者家属进行赔偿。

死者带有摇控器

12月5日，当地派出所工作人员表示，事件属意外，已和家属沟通解释。九派新闻报道，周六（6日）晚上，死者家属在网上评论区透露将准备起诉。

