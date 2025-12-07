美女酒托？︱泰国网红上海受邀夜浦 私窦饮酒¥2万埋单

泰国有网红到上海旅行，因为好奇心，应在交友软件认识的女子邀请，到当地的私人会所饮酒，结果一枝红酒一杯啤酒，要近2万元人民币埋单。该网红指，事前也有碰到酒托的心理准备，但未料到代价这么大。



相关新闻：最美通缉犯︱卿晨璟靓出狱做主播揾食 称「改邪归正」帐号却被封︱有片

好奇心下应约有受骗准备

据泰国星暹报道，泰国网红「禅·友不交」（อั๋น เพื่อนไม่คบ）发文，指近日在上海旅行，在当地用交友软体迅即获逾100名女性跟他打招呼。

泰国网红在上海疑遇到美女酒托「被骗」去私窦饮酒，2万人民币埋单。泰国星暹

泰国网红在上海疑遇到美女酒托「被骗」去私窦饮酒，2万人民币埋单。泰国星暹

泰国网红在上海疑遇到美女酒托「被骗」去私窦饮酒，2万人民币埋单。泰国星暹

泰国网红在上海疑遇到美女酒托「被骗」去私窦饮酒，2万人民币埋单。泰国星暹

「禅·友不交」表示，也知道这些女性可能是骗他，但在好奇心下仍接受一名叫Linda的中国女性邀约，出去和她见面。

他一查，发现Linda指定见面的地点，是一间私窦酒吧。二人见面后，对方叫了一瓶红酒，「禅·友不交」则只点了啤酒。

「禅·友不交」形容，二人会面时气氛很好，双方聊天很开心，他发现现场有很多中国女性和白人一起前来，Linda则指，该酒吧是上海人专属的高级场所。

「禅·友不交」听后，已相信现场「是专门给外国人做的局吧。因为我好奇心，我已经做好了被骗的准备」。

到结账时，账单本来只要四五千元人民币，但当「禅·友不交」取出手机付款时，却未能过账，再看账单时，已变成了近2万元。

他表示，当时是上海行最后一日，所以不够钱。Linda一听便很生气，随后她表示可以付7000人民币，且用支付宝先付了钱。

之后「禅·友不交」把剩下约900元现金交出，再到楼下柜员机取款，酒吧也有人跟著他提款。由于柜员机有取款限额，「禅·友不交」只拿到约4000元还给Linda。

从酒吧出来以后，Linda和这位泰国网红说，「我喜欢你这样的男人，这次约会我出了，如果我去泰国，你要请我哦！」不过，「禅·友不交」已经欲望全失，只想尽快逃离，坐上的士离开。