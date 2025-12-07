新疆连霍高速大雾路结冰 12车相撞9死7伤
更新时间：10:32 2025-12-07 HKT
发布时间：10:32 2025-12-07 HKT
发布时间：10:32 2025-12-07 HKT
新疆连霍高速发生严重车祸，受大雾天气及路面结冰影响，有12辆汽车在1公里内两个路段相撞，造成9人死亡、7人受伤。
央视报道，事发于2025年12月6日22时许，G30连霍高速K3906公里附近（距离塔城地区乌苏市区约70公里），相距1公里的两个路段分别发生追尾事故。
事故发生后，新疆维吾尔自治区党委、政府主要负责同志第一时间作出安排部署，要求全力解救被困人员，组织专家力量全力以赴救治受伤人员，尽最大努力减少伤亡，迅速查明事故原因，周密细致做好善后工作。塔城地区、乌苏市立即启动应急响应机制，组织公安、应急、消防、卫健等部门赶到现场开展应急救援。新疆维吾尔自治区公安、应急、交通、卫健等部门已组成工作组赶赴当地开展工作，伤员救治、事故原因调查、善后处置工作正在有序开展。
据了解，事故发生路段当时局地突发大雾天气，加上当地冬季夜间地面温度低于零度，造成路面短时间内湿滑结冰。
