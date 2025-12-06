豆包AI手机走红 掀「系统控制权」争夺战

内地科技巨头字节跳动近日联手中兴通讯推出「豆包AI助手」手机，轰动科技圈。在接连遭竞争者腾讯微信和多个银行软件实施「风险控制」、强制退出后，字节宣布调整AI操作能力，限制在刷分、金融类应用、部分游戏等场景的使用。

微信强制退出 银行要求关AI

12月1日，字节跳动发布豆包AI手机助手预览版官方宣传视频。视频中，用户可通过唤醒「豆包」，完成跨应用比价、点外卖、订机票、撰写报告等任务，也可打开微信自动回复消息等。该款手机定价为3499元（人民币，下同），二手价已炒至超两倍。

内地科技巨头字节跳动近日联手中兴通讯推出「豆包AI助手」手机。

科技公司360创始人周鸿祎发视频直言，豆包手机不需要使用者点开手机应用就能帮用户完成所有操作，会直接冲垮互联网大厂的护城河，比如淘宝、美团靠用户停留和广告赚钱，现在AI帮用户直接完成任务，不用看广告，不用刷首页，传统流量逻辑面临崩塌。」

近两日，多名网友发文称使用豆包AI手机助手操作微信时，会触发微信「登录环境异常」提示，导致微信强制退出且无法正常登录。在使用农行、建行等APP时也会出现强弹窗提醒，要求关闭AI手机助手后再使用。

「豆包手机助手」官方微信公众号昨日回应称，未来团队将在部分场景对AI操作手机的能力做一些规范化调整，包括限制金融类应用的使用，并积极寻求与各应用厂商的深度沟通。