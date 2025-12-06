甲流︱86元「特效药」网上卖9元 女高中生质疑为何医院贵9倍多

近日，重庆一名高中女生的父亲称，女儿疑似患上甲流后，到当地卫生院就医，医生开一盒磷酸奥司他韦胶囊收取86元（人民币，下同），而他发现，同品牌的药在网上只要9元，相差9倍多，此事引发网民关注。对此，酉阳县卫健委回应，该品牌药品全国统一挂网价86元，医保局称卫生院无违规之处。

网上同厂家同款药同批次药只卖9元？

综合《华商报》及《红星新闻》等报道，这名女生今年17岁，老家在重庆市酉阳县车田乡，目前在当地一家中学念高三。前几天女生在学校出现感冒症状，后来到学校附近一所医院检查时，医生诊断疑似患上了甲流，给她开了药，但服用后没有好转。其父指，12月3日上午，女儿来到当地车田乡卫生院治疗，医生检查后给她开了两种药，一种是磷酸奥司他韦胶囊，价格是86元，另一种是复方甘草片，价格是10元，加上诊疗费，共计106元。

女生父亲得知那盒药卖86元后，认为太贵，便在网上搜了一下，结果发现仅卖9元。报道指，在淘宝网输入同厂家同规格型号的药品搜索发现，该药一盒10粒价格显示9元起，买得多还有优惠。有网民评论称「与药店同款，但比药店便宜很多」。

为何差价这么大？

酉阳县车田乡卫生院一名女医生受访称当天那名女生确实在他们医院看过病，那盒治疗甲流的磷酸奥司他韦胶囊也是他们卖给她的，并指采购价是多少就卖多少，药品没有利润的。

酉阳县医保局招采中心相关工作人员回应称，药品是各大医院自己在「重庆市药品和医用耗材招采管理子系统」上采购，采购价是多少就卖多少，是0差率。「从市场行为来看，该卫生院没有违规之处。」

《医药新零售》联合作者刘小东接受红星新闻访问表示，目前奥司他韦除了罗氏制药的「达菲」是原研药，其余都是仿制药，差别不大，主要是剂型和规格问题。「目前我国奥司他韦的市场供应充足，因此进货渠道和定价机制很关键。」「网上的产品有可能是串货产品，或者是平台补贴后的产品，以及临近效期产品，造成价格差异大。药品在不同区域省份供货价不同，药品串货是指药品未通过正常渠道，进行跨区域销售的行为。」刘小东指出。

一名资深医改专家认为，这或许是「市场营销」的思路。「挂网的大药房，可能会按照药品进价销售，甚至是赔本销售。他们可能通过签订协议来赚取流量，例如今年要销售一个亿的量，通过降价来获得更多的市场占有量。」

也有一些业内人士认为临床医疗药品挂网价格虚高。一名医药代理商向红星新闻介绍，卫生院虽然是通过零差率销售，但基层医疗机构都是根据上级平台价格来定价，部分药品或存在虚高的情况。

刘小东又指，目前国家医保局正建设全国挂网药品价格一览表，敦促各地持续纠正不合理的挂网高价。今年3月起，湖南、山东、辽宁、安徽、湖北、青海等地均发布公告，要求药企对挂网药品价格自查自纠。