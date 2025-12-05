入屋掳人︱山东「抢婴案」二审开庭 受害者深信「只会判得更重」

发生在19年前的山东泰安「入室抢婴案」今天（5日）二审开庭，当初被拐婴儿、现18岁的姜甲儒及其他家属出庭。4名被告一审各被判死刑缓刑及不同刑期的监禁，均不服提出上诉，受害者家属则希望刑期能加重。而当时在案发现场受威胁的姜甲儒嫲嫲也在法庭外等待，期待法律能为他们讨回公道。

相关新闻：入屋掳人︱山东4汉「抢售」8月大男婴 爷爷护孙遭狂踩跌出眼珠

寻亲17年终告破

综合内媒报道，2006年12月3日凌晨3名人贩子将当时仅8个月大的姜甲儒抱走，更将其爷爷打成重伤，他也在七年后饮恨而终。在家人一直不懈的努力下，去年姜甲儒终于和家人重聚。案件今年4月在泰安市中级人民法院开审，及后宣判主犯曾某孩获判死刑缓刑，两名同案犯被判终身监禁，通风报信协助犯罪的邻居袁某贵获刑15年。

姜甲儒的妈妈乔守芬接受《潮新闻》访问称袁某贵的刑期判得太轻，「实际上他才是最可恶的那个。他看著我们满世界找孩子，看著我公公（老爷）抑郁成疾，他明明知道孩子被拐的真相，明明是他引狼入室，却能心安理得地看著我们家破人亡。我在法庭上问他，为什么不告诉我们，他说『不敢说』，这算什么理由？」

「孩子爷爷到死都在自责。」乔守芬悲伤地说道，「医院里，他拉著我的手说让我一定把孩子找回来。」这句话，也成了乔守芬17年的精神支柱。2024年，江西的朱警官通过人脸识别技术找到了姜甲儒。

姜甲儒坚持亲身出席每一场庭审，称见证人贩子接受惩罚对他来说是安慰和宣泄。他在一审法庭上对犯人说出一直想说的话，「没想到你们17年前拐走八个月的我，现在能让我亲眼见证你们接受审判。」

乔守芬相信正义一定会得到伸张，被告不服上诉但翻案的可能性很低。她透露已经掌握更多犯罪证据和找到更多受害者，认为重审只会让人贩子罪加一等，判得更重。