外卖平台新国标出台 骑手连续接单4小时发疲劳提示

即时中国
更新时间：22:45 2025-12-04 HKT
发布时间：22:45 2025-12-04 HKT

针对外卖行业长期存在的非理性竞争及外卖员权益保障不足等问题，国家市监局今天正式发布外卖平台新国标。文件规定，将审查商户实际经营环境，对符合条件的商户标注「堂食」字样，并设置外卖员疲劳提示与强制休息机制。

新出台的《外卖平台服务管理基本要求》宣布规范商户入驻审核、加强动态监管。针对「幽灵外卖」（使用虚假位址及照片）等乱象，标准明确平台应设置专门团队和人员对商户提供的信息、实际经营环境等进行审查，对符合条件的商户标注「堂食」字样，不符合入驻要求的商户不得上线经营。

中国发布实施《外卖平台服务管理基本要求》。 中新社
在强化配送员权益保障方面，标准提出平台应合理限定配送员接单时长，建立连续接单后的疲劳提示与强制休息机制。包括每天接单时长原则上不超过8小时，达到8小时后需经骑手确认方可继续接单；连续接单超4小时应发出疲劳提示，并暂停派单20分钟。

为避免「唯价格论」加剧行业「低价内卷」，标准宣导平台自身发起的价格促销活动要坚持合理限度原则，不应扰乱正常市场价格秩序。

