奇闻秘史｜上海80年代发展出第二个小东京 首个曾是李小龙《精武门》背景地

在历史上，上海市虹口区曾被称为小东京，更是国际武术巨星李小龙《精武门》背景地。直至1980年代以后，上海市有一个地区依然吸引著大批日本人前来居住，同样获得「小东京」称号。

始于1980年代

该地区名为古北新区，毗邻上海虹桥经济技术开发区，东起姚虹路，西至虹许路，北依虹桥路、延安西路（西段），南临古羊路（徐虹铁路支线，原为航油运输专线），与漕河泾经济技术开发区相望。

1984年11月29日，市政府批覆同意古北新区开发规划的意见。经调整优化后，国务院于1986年10月批准《上海市城市总体规划》，确定古北新区是以海外人士、外国专家、港澳台同胞等为主要居住对象的涉外社区。

1995年前后航拍的古北新区壹期，完整的街区形态显现。 上海市长宁区政府官网

1992年航拍照片显示，虹桥开发区的高层建筑已渐成规模，但古北地区还有大片的农田。上海市长宁区政府官网

古北新区规划街坊图。上海市长宁区政府官网

开发前期的虹桥新区地块。上海市长宁区政府官网

2003年，上海政府解除对外国人居住地限制，之前一直处于混居形态各国籍外国人，首次出现以国籍为单位的居住分离倾向，并形成自己族裔聚居区，其中古北新区成为日本人聚居区。

日本人与上海颇有渊源

回顾历史，日本人对上海市的钟情由来已久，在19世纪明治维新时期，首批日本商人来沪设立洋行，到1930年代，4万日本侨民聚居于上海市虹口区。

虹口区自1870年起逐渐成为日本侨民聚居地，早期来沪的日本人大多居住在虹口吴淞路、武昌路一带，以开钟表店、服装店、照相馆或者经营妓院谋生。

1923年，上海到长崎的定期航线开通，导致日本侨民在沪人数持续增加。到1935年，在沪日本人数突破2万，占上海外国侨民人数将近一半。

随著越来越多日本人居住于虹口区，该区内也建起不少为日本侨民服务的住宅、学校、医院、菜场、剧场、寺院等设施，处处呈现浓浓的东洋风貌，「小东京」称谓由此得来。1972年由国际武术巨星李小龙主演的《精武门》便将背景设立于此。

发展速度惊人

1978年，随著中国改革开放，在沪日本人数量再度飞速增长，于2001年首次突破万人。2004年，上海以逾3.4万日本人超越香港成为中国最大日本人聚集城市，2011年更以逾5.6万人超越纽约，成为世界第二大日本人海外聚集城市，数量在12年间增长6倍左右。

二战以后，日本许多政策均是跟随美国而做出。古北新区在建设初期便深得美国人喜爱，自然也得到日本人青睐。许多日本人看重当地居住环境良好、配套设施完善，因此把全家都迁至于此。

作为单一民族的日本人，对日本特有文化、生活方式非常重视，特别是在饮食习惯上倾向于选择和食，加上语言障碍等问题，令到他们往往在异国他乡仍然选择日式服务。

受此影响，许多日本商人也看到商机，在古北地区开设一系列生活配套设施。如今在古北新区，各种商业服务日本化程度明显，超市里有著专门的货架摆著日本进口商品，幼儿园开设了日语班，社区里开设日医诊所，拉面、咖喱饭等日式料理店随处可见。

上海日本人学校30周年纪念活动。上海日本人学校官网

上海日本超市贩卖寿司。影片截图

上海日本人学校举行演讲比赛。网上图片

上海日本人学校有大量日本籍学生就读。网上图片

从数据来看，日本人打造社区速度极快。2002年，古北新区日本族裔经济设施数量已近百，包括6间教育相关设施、6间日本食品零售业相关设施、46间餐饮服务业相关设施、22间其他设施。

至2012年，日本族裔经济设施数量增长至300间以上，包括22间教育相关设施，16间日本食品零售业相关设施，200多间餐饮服务业相关设施及53家其他设施。

部分日本人选择在上海买房、成家，对他们而言，上海俨然已是第二个家。有日本料理店老板表示，回日本重新开店，租金比上海贵三成，客源也没那么稳定，而且在上海积累的熟客、人脉全要归零。他坦言：「政客的话听听就好，日子还得自己过。」