大闸蟹︱AI合成照称买8死6申「仅退款」 广州白嫖买家骗¥195行拘8日

内地电商「仅退款」毋须退货的漏洞，常有人利用来白吃白喝。江苏有大闸蟹商，发现有买家利用AI合成假照片，讹称买的8只大闸蟹死了6只，申请「仅退款」成功获退回¥195，最终买家被揭穿造假，被警方行政拘留8日。

吁电台主动向「白嫖」追责

江苏电商高女士早前发片，表示有买家在11月17日，声称在她处买了8只大闸蟹，当中死了6只，并提供照片及影片作证，成功「仅退款」退回¥195。

高女士指，事后细看相关「死蟹」照及影片，发现疑似AI合成，于是在网上发片声讨。不料，涉事买家以侵犯私隐为由反投诉。

本想息事宁人，不再追究的高女士，之后却收到私信威胁她的人身安全，于是高女士便取证追责。

高女士3日指，11月28日托朋友到广州报案，对该以AI造假的顾客追究，经警方调查，决定给予该当事人行政拘留八日的行政处罚，追缴违法所得人民币195元。

针对AI造假申请「仅退款」问题，高女士希望电商平台能建立识别机制，以及由电商追究「白嫖」的顾客，保障商家。