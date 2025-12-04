中日恶化｜央媒发四川话AI动画 讽刺高市「脑壳有包医都医不好」︱有片

日本首相高市早苗的涉台言论，引来中国强烈反弹，中国发布航行警告、旅游与留学示警，媒体大打舆论战持续抨击。央视网发布一则人工智能（AI）四川话动画短片，指「搞事娘娘」（高市早苗）自以为有「鹰大爷」（美国）罩著而口出狂言，「脑壳有包（脑子有问题）医都医不好」。

央视网周一（12月1日）在官网和多个社交媒体，发布了一则名为《AI奇谈｜脑壳有包医都医不好》的四川话短片，影片封面显示为：「脑壳有包，搞事的高市」，文案则称：「搞事娘娘自以为背后有鹰大爷罩著，口出狂言搅得邻居们神烦。这部AI神剧，你看懂了么？」

这部时长约3分钟的短片中，一只形似鹈鹕的鸟类以「搞事娘娘」的形象出现，大喊「我就是要搞事情」，并称『我不是好惹的，我上头是鹰大爷罩起的，哪个敢惹我，就是跟他过不去」。

短片疑似还讽刺高市早苗参拜靖国神社和日本前首相安倍晋三，称「那个歪婆娘（贬义词，指泼辣女子）又在拜那个『鸟屎坨坨』了......哄鬼......那不就是以前那个『短命雀雀儿』留下的传家宝贝嘛，别个好歹还晓得看眉眼高低，拜的时候遮到藏到的，偏她要装怪」。

短片最后，一个似乎代表中国形象的功夫熊猫路过，留下一句「脑壳上有包，医都医不好」。

这段短片发布后在微信上获得逾1万3000次转发，网民留言称：「句句不说她，句句都是她」、「现在的官媒是越来越有意思了」、「内涵的段子，中华文化博大精深，『央妈』（中国网民对央视的暱称）智慧」。