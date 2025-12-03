Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

广东多地现「流动马戏团」骗局 借杂技表演推销「假药酒」

近日，广东多个街头出现大同小异的叫卖声，路上小货车拉著大喇叭循环播放某某公园有免费马戏团表演：「好消息，马戏团来啦」「今晚7点XX分」「在XX公园公开演出」「免费观看」「卡皮巴拉、小猴子、大蟒蛇表演」……广东有网友发文表示：千万别信！是骗人的。

鸡脚掰断抹药即行得？

几个月前，有内媒报道这些「马戏团」在广州各地走街串巷，近日有网友表示，这种表演又卷土重来，实在不堪其扰。此前，白云区嘉禾、同德、金沙街等地不少网友都表示遇到过这种骗局。刚开始时有一点杂技表演，当吸引众人围观后，这些人就开始卖药油了。这些人在卖了药油后，又扮可怜，让在场的观众捐款，说跟他一起表演的那个孩子，父母双亡，智商还有问题等。

有网友表示：「杂技团」表演很残忍，套路是「把鸡腿折断」，然后涂上药油复原，表演完就开始卖药或者卖「三无产品」。回到家后，想著拿这药油出来擦一下，才发现不对劲！药油擦上脚，并没有在现场试用的那种热热的感觉，感觉完全不一样，有网友发文表示自己被骗了！

也有网友表示，这些「马戏团」有时候只拿了一条大蛇出来，在众人面前晃了晃，表演就结束了。在此提醒各位街坊，小心提防被骗，特别是家里有老人家的，一定要提醒他们。

据内媒报道，实际上，这样的场景不仅发生在广州，类似的江湖骗局已出现在全国多地。

2025年10月30日，佛山南海万科广场南城甚至在电子屏上作出安全提示：「现广场外非商场组织的活动，请勿围观，谨防受骗！」

据悉，这种骗局十几年前，在全国多地已出现，套路大同小异，近日又卷土重来。

据大众网2012年的一则报道，山东枣庄一商贩通过「掰断鸡脚抹药令其再次行走」的把戏兜售「万能药」。

当地卫生院医生揭穿了其中「玄机」：「这种把戏以前就出现过，其实鸡腿并没有断，只是商贩把鸡腿关节弄脱臼了，跟人的关节错位再接好差不多是一个道理，与药水没有任何关系。」

