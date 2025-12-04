恶性案件︱吉林被通缉34岁男子落网 涉连续两日两县杀两人

吉林警方2日发相通缉一名34岁姚姓男子，指其涉及恶性案件，但拒绝透露详情。内媒则指涉案疑犯曾因多次盗窃入狱。网上则盛传，被通缉者在松原市长岭县随机斩杀9人。据《大河报》12月4日下午消息，姚某在松原市干安县被抓获。同日，当地公安指，疑犯涉及在本月1及2日杀害2人。



吉林长岭县公安局4发报，指2025年12月1日，长岭镇发生一宗刑事案件，致1人死亡。接警后，公安机关立即组织开展侦查，确定犯罪嫌疑人为姚某(男，34岁)。经进一步工作，12月2日在通榆县发生的致1人死亡刑事案件，同为犯罪嫌疑人姚某所为。目前，公安机关已将犯罪嫌疑人安全抓获。

至于早前，据内媒及网上此前消息，长岭县警方2日发通报，要求民众协助提供在逃疑犯姚某的消息，指其涉及一宗恶性案件。

被通缉的姚某，中等身材，身高在165至170厘米左右，外表特征为方圆脸、黑色中长发、皮肤偏黑，作案发时身穿黑色衣裤、运动鞋。

协查文书中留有两名警员的联络方式，惟对方称不方便透露具体案情及进展。当地警方则表示，「人还没抓到，正在抓捕，去向具体不清楚。」

网上则流传疑是当地居民的聊天截图，指在逃的姚男，随机在长岭县杀害7人、通榆县杀害2人。

极目新闻引述知情者指，疑犯曾因多次盗窃入狱，今年6月才最后一次出狱。