民企火箭｜朱雀三号首飞成功入轨 一级火箭回收任务失败｜有片

中国民营企业蓝箭航天自主研发的朱雀三号运载火箭成功首飞入轨，但一级火箭回收任务失败。

圆满达成核心目标

新华社报道，周三（3日），朱雀三号遥一运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，按程序完成了飞行任务，火箭二级进入预定轨道，圆满达成本次飞行任务的核心目标。不过，后续开展的一级火箭回收过程中突发异常状况，未能按计划实现软著陆。

本次任务虽未实现预定火箭一级回收目标，但检验了朱雀三号运载火箭测试、发射和飞行全过程方案的正确性、合理性，各系统接口的匹配性，获取了火箭真实飞行状态下的关键工程数据，为后续发射服务、子级可靠回收可重复使用奠定了重要基础。

据悉，研制团队将尽快开展本次试验过程的全面复盘与技术归零，全力查明故障原因，持续优化回收方案，在后续任务中继续推进可重复使用验证。

朱雀三号是中国首款旨在实现可重复使用的大型液体运载火箭。本次发射被视为中国商业航天迈向可重复使用火箭技术的关键一步。此次发射原定于11月29日进行，因故推迟至今日实施。

据官网披露，朱雀三号全箭总长76.6米，整流罩直径5.2米，采用蓝箭航天自研天鹊系列液氧甲烷发动机，一子级采用9台TQ-12B发动机，二子级配置1台TQ-15B真空发动机。根据蓝箭航天的设计，朱雀三号一次性任务低轨运载能力达21.3吨，航区回收任务达18.3吨，返场回收任务达12.5吨，其未来火箭一子级可重复使用次数可达20次。

2023年8月，朱雀三号项目立项，五个月后完成垂直起降回收百米级飞行试验。去年9月，朱雀三号完成垂直起降回收十公里飞行试验，这是实现回收复用最为关键的节点之一。

