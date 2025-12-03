「幼女」「孕妇」情趣公仔电商平台公开卖 内媒直击惠州东莞厂房实况

近期，跨境电商平台希音（SHEIN）因销售带有儿童色情特征的公仔一事，陷入舆论漩涡，内媒调查发现，国内电商平台也有类似情况。在淘宝、京东、拼多多、抖音、小红书等平台上，居然售卖有儿童色情特征的情趣娃娃（公仔），而这些电商平台上带有儿童特征的情趣娃娃的源头是位于广东惠州的工厂。

售数百元到上千元 甚至可定制

据《澎湃新闻》调查报道，从电商平台的隐晦关键词搜索并下单产品，一路溯源至惠州、东莞的生产厂房，揭露一条「儿童色情特征」公仔横跨生产、销售的灰色产业链。

相关新闻：成人情趣玩具︱变态男藏共享单车座垫 上海人妻一踩即震

相关新闻：广东AI情趣机械娃娃海外热卖 生理工具接入ChatGPT变「情感伴侣」

内媒记者调查发现，各大知名网购平台检索「童颜公仔」「女童公仔」等，跳出来的不是单纯的儿童玩偶，而是身高70厘米到1.4米，有儿童面庞和体态的硅胶或者TPE制品，价格从数百元到上千元（人民币，下同），评论区有很多「用著很舒服」「很仿真」等露骨的性暗示。商家发来的实物影片，展示了硅胶玩偶性器官。

调查追踪至广东的源头工厂，发现当地有多间工厂生产带有儿童色情特征的公仔，此外还生产「孕妇公仔」。目前生产情趣公仔的材料主要有两种，一种叫硅胶，一种叫TPE（热塑性弹性体），即热塑性弹性体，前者的价格更贵。

相关新闻：AI情趣娃娃︱内地最快4月上架 不充值变「哑巴」

报道指，购自「JAY手办空间」的硅胶公仔「完全是小孩体态」，附赠的《产品使用说明书》称本品为成人用品，制造商为「惠州市大树智能科技有限公司」，且宣称该公司专业生产实体公仔，出口96个国家和地区。

内媒记者更实地前往广东惠州、东莞两地暗访源头工厂。位于广东惠州惠阳区的「惠州市大树智能科技有限公司」厂内一具具已开模完成的硅胶公仔裸体挂在输送带上，密密麻麻，外面用塑料包裹著，若隐若现，有的头部尚未安装，包括儿童款。有工人表示「做一个硅胶公仔，差不多五个小时」、「为满足不同客户需求，公司提供包括儿童头型在内的上百种头部模具。」「有需要可以定制」。内媒记者发现，身高为1.6米的「孕妇公仔」也出现在报价表中供选择。发货均以「健身用品」名义进行。

报道称，另一间广东东莞市今都尉模特道具有限公司，据工人称主要代加工TPE和硅胶材质的公仔，以电商代理为主，在淘宝、京东、天猫等平台销售。其举例，一款TPE材质的成人款公仔，不带任何功能，价格在1500元左右。娃娃的类型同样分成人款和儿童款。