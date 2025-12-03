建行跳槽泰禾女高管受贿超过3000万 被判囚14年

内地严打涉及政商「旋转门」的金融反腐。中国建设银行女高层黄曦利用职权，协助福建私企泰禾集团进入建行特定客户名单，随后于2018年跳槽泰禾担任副总裁，收受对方给予的3000万元（人民币，下同）「安家费」，并领取千万年薪。黄曦因受贿罪被判有期徒刑14年，成为最高人民法院依法惩处政商「旋转门」的典型案例。

最高人民法院、最高人民检察院上月28日联合发布6件依法惩治金融领域职务犯罪典型案例，其中披露了一则「黄某受贿案」。据澎湃新闻报道，案中的黄某即为建行机构业务部原总经理、泰禾集团原执行副总裁黄曦，「黄某森」为泰禾集团董事长黄其森。

61岁的黄曦在建行工作逾30年，曾任总行公司业务部副总经理、投资银行部副总经理；自2013年起，相继担任总行投资银行部总经理、资产管理部总经理、机构业务部总经理。2018年，黄曦跳槽泰禾集团，分管资金部。泰禾老板黄其森早年是建行福建分行员工。

黄曦在建行工作逾30年。 新华社资料图

凭职权助进入特定客户名单

案情披露，2016至2018年，黄曦利用建行高层的职权，直接或通过其他人，为黄其森实际控制公司进入建行特定客户名单等提供帮助。双方约定，由黄其森先以「安家费」名义给予黄曦部分费用，待黄曦进入泰禾后，再以「薪酬」名义继续给予钱款。

2018年3月，黄曦收受黄其森3000万元「安家费」后，从建行辞职，并于2018年8月加入泰禾，约定工资每年500万元，奖金500万元。截至2022年3月，泰禾给予黄曦财物共计4268万元，另有「薪酬」1011万元未支付。此外，黄曦还非法收受财物333万元。

收受3000万「安家费」

案件在吉林省白城市中级人民法院审理，法院最终判决黄曦有期徒刑14年，罚款400万元。黄曦上诉，但被驳回。至于黄其森，今年8月，泰禾集团公告称，董事长黄其森因涉嫌违法被辽宁省新民市监察委员会实施「留置」措施。

近年官方强调坚决治理政商「旋转门」，主要针对卸任高官转投私企不法牟利。不少大企业热衷于请金融系统的官员担任高管，看中的就是其人脉资源、熟悉政策等。近年除了金融系统官员落马外，也有不少「下海」的财金官员被重翻老帐。

其中一例是原中国银监会农村中小金融机构监管部主任姜丽明2016年离职，不久转任中国恒大副总裁，2023年4月被开除中共党籍。官方指她处心积虑谋划离职，之后继续利用原职务影响谋取私利，是「逃逸式辞职」和政商「旋转门」的典型。