中国式催生？︱避孕用品明年起征13%增值税 网民：哪个砖家的主意

更新时间：21:15 2025-12-02 HKT
发布时间：21:15 2025-12-02 HKT

内地2026年起，免税逾30年的避孕用品或药物，会被按13%税率征收增值税。新措施引起网上热烈讨论，许多网民相信是官方为了催谷生育率，但不少人调侃「那便不做（爱）呗」、「是哪个砖家想出来的主意」。

闪电新闻报道，「增值税暂行条例」第15条曾规定，避孕药品和用具免征增值税；而在「增值税法」第24条免征增值税的项目中，不再设有这一项。

网民笑言加税后「要做(爱)」便要去拿免费避孕套。小红书@小鱼
从明年1月1日起，销售避孕药品将按照增值税法规要求，开具相应的增值税专用发票或普通发票。

报道表示，取消免征增值税政策，将对避孕药品和用具的生产、销售企业产生直接影响；企业需要重新评估成本结构，调整定价策略，并可能面临市场竞争加剧的挑战。随著增值税的征收，避孕药品的市场价格可能会上涨，从而增加消费者的购买成本。

许多网民议论新政策，「为了促进生育向前冲」、「还不如改成凭结婚证购买呢」、「催生继续」、「催生组合拳」、「就是不解决根本问题」、「有没有可能降低夫妻性生活次数呢」。

 

