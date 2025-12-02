惠州科企艾比森选董事长 不满一事现任自投反对票

位于惠州的LED制造商艾比林近日选举董事长，出现唯一的反对票，居然是现任董事长反对自己，理由是对董事长岗位薪酬不满意。有内媒发现，丁彦辉2024年的年薪约435万元人民币，较前一年度增加约51%。

年薪约435万增51%

澎湃新闻报道，11月28日，艾比森发布第六届董事会第一次会议决议公告。在审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》中， 表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，0票回避。

艾比森主要研发及制造LED屏幕。小红书@艾比森

该表决中的唯一反对票，是由董事长的丁彦辉所投，理由是对董事长岗位薪酬不满意。

根据艾比森2024年年报披露的情况来看，丁彦辉2024年从公司获得的税前报酬总额为435.56万元，其中包含员工持股计划的本金和收益173.99万元。对比其2023年288.45万元的年薪，丁彦辉的年薪涨幅在一年间达到了约51%。

资料显示，艾比森于2014年8月1日上市，主营业务是LED应用产品的研发、生产、销售和服务。

公司前三季度报告显示，前三季度公司营业收入为28.72亿元，同比增长5.66%；前三季度归母净利润为1.85亿元，同比增长57.33%