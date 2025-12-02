Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

惠州科企艾比森选董事长 不满一事现任自投反对票

即时中国
更新时间：20:45 2025-12-02 HKT
发布时间：20:45 2025-12-02 HKT

位于惠州的LED制造商艾比林近日选举董事长，出现唯一的反对票，居然是现任董事长反对自己，理由是对董事长岗位薪酬不满意。有内媒发现，丁彦辉2024年的年薪约435万元人民币，较前一年度增加约51%。

年薪约435万增51%

澎湃新闻报道，11月28日，艾比森发布第六届董事会第一次会议决议公告。在审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》中， 表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，0票回避。

艾比森主要研发及制造LED屏幕。小红书@艾比森
艾比森主要研发及制造LED屏幕。小红书@艾比森

该表决中的唯一反对票，是由董事长的丁彦辉所投，理由是对董事长岗位薪酬不满意。

根据艾比森2024年年报披露的情况来看，丁彦辉2024年从公司获得的税前报酬总额为435.56万元，其中包含员工持股计划的本金和收益173.99万元。对比其2023年288.45万元的年薪，丁彦辉的年薪涨幅在一年间达到了约51%。

资料显示，艾比森于2014年8月1日上市，主营业务是LED应用产品的研发、生产、销售和服务。

公司前三季度报告显示，前三季度公司营业收入为28.72亿元，同比增长5.66%；前三季度归母净利润为1.85亿元，同比增长57.33%

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至156死 宏志阁住户周三周四获许回家取重要物件
01:12
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至156死 约30人仍失联 累计15人涉误杀被捕
突发
3小时前
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
影视圈
4小时前
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
时事热话
7小时前
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
5小时前
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
时事热话
9小时前
廖成利被邀到元朗警署会面后离开。杨伟亨摄
00:58
警国安处邀前区议员廖成利会面 廖指签保密协议不能透露会面内容
突发
7小时前
缤纷冬日赏2025｜全港逾500个购物+餐饮优惠 惠康超市减$25/大家乐买一送一/自助餐8折 一方法即抢券！
缤纷冬日赏2025｜全港逾500个购物餐饮优惠 惠康减$25/大家乐买1送1 一方法即抢券！
时尚购物
7小时前
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
2025-12-01 12:40 HKT
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
影视圈
2025-12-01 15:40 HKT
4男女绑架围殴强奸13岁女童 男主脑与事主前男友分囚8年及1年半 2人未满21岁判入教导所
4男女绑架围殴强奸13岁女童 男主脑与事主前男友分囚8年及1年半 2人未满21岁判入教导所
社会
6小时前