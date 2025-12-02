郑州汉提¥170万门前被抢遭打盲 批缠斗20分钟银行无施援拒担责

河南郑州去年有民众在农业银行提取¥170万后，离开时在银行门前被抢，事主与匪徒搏斗20分钟，但银行保安未施援。事主最终巨款被抢及遭打致一目失明，批评银行拒为事件担责。银行回应指，会持续强化网点安全管理及应变能力。

行方称保安视线被挡

网民倪先生近日发帖，指他在2024年7月2日，到郑州中牟白沙的中国农业银行分行，提取了170万元后离开，但刚离开银行便在门口附近，有持枪匪徒趁其上车前抢劫，双方搏斗近20钟，倪先生现金被抢走，头部被打至重伤，留医多天仍一眼失明。

倪先生质疑，在银行前不远被抢劫，历时近20分钟，但银行保安却没有施以援手，行为极不负责任，认为银行应承担相应责任，但案发后联络涉事银行，对方一直推诿，之后再无联络倪先生。

警方事后拘捕涉案匪徒。今年2月，法院一审，被告承认全部罪行判处死缓。

澎湃新闻2日报道，指中国农业银行中牟县支行表示，案中客户当日在支行西侧约25米遇劫，劫匪得手后骑电单车逃走，银行保安受汽车遮挡视线，未发现抢劫过程。当知道客户遇劫后，已立即报警。

支行又指，事发后积极配合相关部门开展案件调查，相关负责人多次探望客户并进行慰问。我行支援客户通过合法途径维护自身权益。银行持续强化网点安全管理与应急处置能力，切实保障客户人身及财产安全。