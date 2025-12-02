Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

成都春熙路︱ 串串摊被揭重用锅底汤料 当地人：你现在才知道？

即时中国
更新时间：19:30 2025-12-02 HKT
发布时间：19:30 2025-12-02 HKT

四川成都景点春熙路，有游客目睹路边串串香食摊，将邻桌吃剩的汤底倒入大锅重用，摊主被揭发时更扬言「二三十年都这样」。当地官方指，经查事件属实，会严肃处罚。有当地网民调侃事主「你现在才知道（重用汤底）？」，提醒勿乱光顾路边摊。

相关新闻：「加料」酸菜︱制造工场人员食烟兼乱吐「口水」 官方：已扣押该批酸菜

网民＠宁小妮2日发帖投诉，指在成都春熙路游玩时，目睹一档串串香的摊主，将邻桌客人吃剩的汤底，倒回大锅中重用，觉得极不卫生。

该网民指，在向摊主表达不满时，对方还理所当然的指「你是外地来旅游，这里二三十年也是这样」。当＠宁小妮表示要向政府举报时，男摊主便威吓对方，指「你让我做不了生意，我也不让你开心，会跟著你」。

相关新闻：索命串串香︱河南24岁女患末期胃癌 医生：两年来几乎每日食︱有片
 

成都市锦江区市场监督管理局2日通报，影片中涉嫌重复使用汤底的「猫哥串串」，经查，据影片内容及档主陈某自诉，已认定其重复使用锅底汤料的情况属实，但依法严肃处罚。

许多四川网民在＠宁小妮的评论区留言，表示本地人也不敢光顾路边摊，又提小摊重用汤底是公开秘密。

 

 
 

